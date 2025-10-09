Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Meteoroloji uyardı! Kar yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Meteoroloji uyardı! Kar yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor?
Haberler Haberleri

Kar yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı, Türkiye’nin batı ve kuzey bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanaklar ile fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce başta olmak üzere birçok ilde bugün ve yarın etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.

Kar yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İstanbul’un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli genelinde, Sakarya’nın kuzey kesimlerinde, Düzce ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Zonguldak’ta ise yağışlasrın zaman zaman çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Kar yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor? - 1. Resim

KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt genelinde kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde ilerleyen günlerde karla karışık yağmur görülebileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Kar yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor? - 2. Resim

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce’de yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji uyardı! Kar yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor? - 3. Resim

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta daha da düşmesiyle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerimnde kar yağışı ihtimali bulunuyor. Henüz yurt genelinde kar yağışı uyarısı yapılmadı.

Meteoroloji uyardı! Kar yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor? - 4. Resim

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz’in birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bazı illerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Kar yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor? - 5. Resim

METEOROLOJİ UYARILARI

Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun için sarı kodlu uyarı yayımladı. Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

