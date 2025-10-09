Meteoroloji uyardı! Kar yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor?

Kar yağacak mı, hangi illerde yağış bekleniyor vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre İstanbul’un Şile ve Beykoz ilçeleri, Kocaeli genelinde, Sakarya’nın kuzey kesimlerinde, Düzce ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor. Zonguldak’ta ise yağışlasrın zaman zaman çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yurt genelinde kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde ilerleyen günlerde karla karışık yağmur görülebileceği tahmin ediliyor.

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce’de yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyılarında, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde de gök gürültülü sağanak etkili olacak.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta daha da düşmesiyle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerimnde kar yağışı ihtimali bulunuyor. Henüz yurt genelinde kar yağışı uyarısı yapılmadı.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz’in birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bazı illerde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARILARI

Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Düzce, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun için sarı kodlu uyarı yayımladı. Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.