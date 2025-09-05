Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dikkat, şiddetli ağrıyla başlıyor… Çorap dahi giymeyi zorlaştırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, gut hastalığının genetik yatkınlığı bulunan kişilerde aşırı protein ve alkol tüketimiyle tetiklenebileceğini belirtti. Hastalığın genellikle ayak başparmağında şiddetli ağrılarla başladığını söyleyen Koca, et ürünlerinden uzak durulması ve bol su tüketilmesinin önemine dikkat çekti.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Serdar Koca, gut hastalığı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Gut hastalığının metabolik bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Koca, "Protein yıkımı ile ortaya çıkan ürik asidin böbrekten atılımındaki genetik sorunlar bu hastalığın temelini oluşturuyor. Genetik yatkınlığı olan kişilerde proteinin fazla tüketimi ve alkol kullanımı gutu tetikliyor" dedi.

ÇORAP VE AYAKKABI GİYMEK DAHİ İMKANSIZ 

Kandaki ürik asit değerlerinin yükseldiğini ve bunun da böbrekte taş oluşumuna yol açabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Koca, "Gut hastalığı, tansiyon hastasının tuza, şeker hastasının şekere yatkınlığı gibi, genetik olarak uygun bireylerde proteine karşı hassasiyetle ortaya çıkar. Toplumda yaklaşık yüzde beş oranında ürik asidi yüksek olup hiçbir sorun yaşamayan bireyler vardır, fakat bu kişiler hayatlarının bir döneminde eklem problemleriyle karşılaşabilir. Gut artritinin başlangıcı çok tipiktir. Özellikle ayak başparmağında ani ve şiddetli bir ağrı ile başlar, öyle ki çorap ya da ayakkabı giymek dahi imkansız hale gelir. Eğer önerilere uyulmazsa bu ataklar sıklaşır, araları daralır ve eklem tutulumları artar. Bu yüzden iyi bir diyet çok önemlidir. Et ürünlerinden ve alkolden uzak durmak, bol su içmek gerekir" diye konuştu.

TEDAVİSİ İÇİN İKİ YÖNTEM VAR

Tedavide iki yöntem uygulandığını ifade eden Koca, "Bunlardan biri kolşisin tedavisidir; mevcut atağı hızlı geçirir ve yeni atağın önlenmesinde etkilidir. Diğer yöntem ise ürik asidi düşürücü allopurinol veya febuksostat tedavisidir. Ayrıca ürik asit düzeyini düşüren bir diyet, sadece gut hastalığına değil, şeker, tansiyon, kolesterol ve kalp hastalıkları gibi pek çok rahatsızlığın önlenmesine de katkı sağlar. Gut hastalığı, kadınlardan ziyade erkeklerde daha sık görülür" şeklinde konuştu.

