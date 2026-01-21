500 bin sosyal konut hedefiyle yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Amasya’daki kura süreci netleşti. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği TOKİ Amasya kura çekiminin tarihi ve saati resmi takvimle açıklandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi’nde Amasya için kritik aşamaya gelindi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, il genelinde inşa edilecek sosyal konutların hak sahiplerini belirleyecek kura çekimine çevrildi. Adaylar, kura tarihinin yanı sıra sonuçların nereden ve nasıl sorgulanacağını araştırıyor.

TOKİ AMASYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ tarafından yayımlanan resmi kura takvimine göre Amasya’da yapılacak sosyal konut projeleri için kura çekimi 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Kura çekimiyle birlikte Amasya merkez ve ilçelerinde inşa edilmesi planlanan 2 bin 601 konutun asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacak. Süreci yerinde takip edemeyen vatandaşlar için kura çekiminin, TOKİ’nin resmi dijital kanalları üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar aynı gün içinde erişime açılacak.

500 BİN SOSYAL KONUT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ Amasya kura sonuçları açıklandıktan sonra hak sahipliği bilgileri iki farklı platform üzerinden sorgulanabilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ’nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ile e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden sonuçlara ulaşabilecek.

T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yapan adaylar, asil veya yedek listede yer alıp almadıklarını kolayca öğrenebilecek.

