Rodos'ta göçmen faciası! 1'i çocuk 2 kişi öldü, 18 kişi kurtarıldı

Rodos Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir şişme botun batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Yunan basınında yer alan haberlere göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bir şişme bot, Rodos Adası açıklarında battı.

İlgili Haber İzmir açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

2 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ KURTARILDI

Botta bulunan göçmenlerden 18’i kazadan kurtulurken 1'i çocuk, 2 kişi vefat etti. Kurtarılan göçmenler Rodos Limanı'na götürülerek ilk yardım ve kimlik tespiti işlemlerine alındı.