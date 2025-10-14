Rodos'ta göçmen faciası! 1'i çocuk 2 kişi öldü, 18 kişi kurtarıldı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Rodos’ta düzensiz göçmenleri taşıyan şişme botun batması sonucu can pazarı yaşandı. Gelen ilk bilgiler arasında 1'i çocuk 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı yer aldı.
Rodos Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir şişme botun batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Yunan basınında yer alan haberlere göre, düzensiz göçmenleri taşıyan bir şişme bot, Rodos Adası açıklarında battı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 18 KİŞİ KURTARILDI
Botta bulunan göçmenlerden 18’i kazadan kurtulurken 1'i çocuk, 2 kişi vefat etti. Kurtarılan göçmenler Rodos Limanı'na götürülerek ilk yardım ve kimlik tespiti işlemlerine alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş