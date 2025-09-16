Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Uzak Şehir Ümmü neden ayrıldı? Zeynep Kankonde diziden çıktı

Uzak Şehir Ümmü neden ayrıldı? Zeynep Kankonde diziden çıktı
Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir, 2. sezonuyla ekranlara geldi. Reyting rekorları kıran 29. bölümde dikkat çeken bir detay izleyicilerin gündemine oturdu. Ümmü karakterini oynayan Zeynep Kankonde diziden ayrıldı ve yerine farklı bir oyuncu getirildi. Peki, "Uzak Şehir Ümmü neden ayrıldı?" İşte tüm ayrıntılar...

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir,  2. sezonuyla izleyicilerini ekran başına kilitlemişti. Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı dizide Ümmü'nün neden değiştiği merak konusu oldu.

15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle seyirci karşısına çıkan dizide yeni bir oyuncu değişikliği yaşandı. Dizinin Ümmü'sü Zeynep Kankonde'nin yerine Banu Fotocan getirildi.

Uzak Şehir Ümmü neden ayrıldı? Uzak Şehir'in Ümmü'sü Zeynep Kankonde diziden çıktı - 1. Resim

UZAK ŞEHİR ÜMMÜ NEDEN AYRILDI? 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzak Şehir'in Ümmü'sü Zeynep Kankonde'nin ailevi sebeplerle dolayı kadrodan ayrıldığını belirtti. 

Uzak Şehir Ümmü neden ayrıldı? Uzak Şehir'in Ümmü'sü Zeynep Kankonde diziden çıktı - 2. Resim

ZEYNEP KANKONDE KİMDİR?

Zeynep Kankonde 3 Mart 1980 yılında Eskişehir'de doğdu. Türk oyuncu Kankonde, 2001’de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden yılında mezun oldu.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde ve Ekol Drama’da öğretmenlik yaptı. Birçok dizide seslendirme yaptı ve reklamlarda yer aldı. 2 Yaka Bir İsmail isimli dizide Atiye karakterini oynadı. Kanal D’nin Ulan İstanbul adlı dizisinde Şehriban karakteriyle hafızalarda yer aldı. 2004 tarihinde Kongo’lu Christian Kankonde ile evlendi. Emma adında bir kızları vardır.

Uzak Şehir Ümmü neden ayrıldı? Uzak Şehir'in Ümmü'sü Zeynep Kankonde diziden çıktı - 3. Resim

UZAK ŞEHİR'İN YENİ ÜMMÜ'SÜ KİM? 

Uzak Şehir'in yeni Ümmü'sü belli oldu. Bu sezon Ümmü karakteriyle Banu Fotocan oynayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

