Uzak Şehir'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı yayınlandı
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir 2.sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir'de 29.bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? İşte, 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı...
Her Pazartesi Kanal D’de ekrana gelen Uzak Şehir, sezon finaliyle kısa bir araya girmişti. Yayınlandığı günden beri reytingleri alt üst eden dizinin ikinci sezon hazırlıkları tamamlandı.
Alya'nın Kanada'dan Mardin'e uzanan hikayesini anlatan Uzak Şehir'in yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu haline geldi.
UZAK ŞEHİR YENİ SEZON İLK BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Uzak Şehir sezon finalinde Kaya'nın Nadim'le birlikte geçirdiği kaza izleyicileri derinden etkiledi. Yeni sezonun ilk bölümüyle beraber Kaya ve Nadim'in yaşayıp yaşamayacağı netlik kazanacak.
Uzak Şehir 2. sezon ilk bölüm bu akşam Kanal D ekranında izleyici karşısına geçecek.
UZAK ŞEHİR'İN BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI?
Uzak Şehir'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacaktır. 29.bölümüyle ekrana gelecek dizi 20:00'da Kanal D'de ekranlara gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
02:00 Poyraz Karayel