Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Uzak Şehir'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı yayınlandı

Uzak Şehir'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı yayınlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzak Şehir&#039;in bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı yayınlandı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir 2.sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir'de 29.bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? İşte, 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı...

Her Pazartesi Kanal D’de ekrana gelen Uzak Şehir, sezon finaliyle kısa bir araya girmişti. Yayınlandığı günden beri reytingleri alt üst eden dizinin ikinci sezon hazırlıkları tamamlandı.

Uzak Şehir'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı yayınlandı - 1. Resim

Alya'nın Kanada'dan Mardin'e uzanan hikayesini anlatan Uzak Şehir'in yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu haline geldi. 

Uzak Şehir'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı yayınlandı - 2. Resim

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON İLK BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI? 

Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Uzak Şehir sezon finalinde Kaya'nın Nadim'le birlikte geçirdiği kaza izleyicileri derinden etkiledi. Yeni sezonun ilk bölümüyle beraber Kaya ve Nadim'in yaşayıp yaşamayacağı netlik kazanacak.

Uzak Şehir'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı yayınlandı - 3. Resim

Uzak Şehir 2. sezon ilk bölüm bu akşam Kanal D ekranında izleyici karşısına geçecek.

Uzak Şehir'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı yayınlandı - 4. Resim

UZAK ŞEHİR'İN BU AKŞAM YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANACAK MI? 

Uzak Şehir'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacaktır. 29.bölümüyle ekrana gelecek dizi 20:00'da Kanal D'de ekranlara gelecek.

Uzak Şehir'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı yayınlandı - 5. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Arka Sokaklar

02:00 Poyraz Karayel

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cennetin Çocukları dizisi nerede çekiliyor, hangi köyde?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cennetin Çocukları dizisi nerede çekiliyor, hangi köyde? - HaberlerCennetin Çocukları dizisi nerede çekiliyor, hangi köyde?Mutlak butlan nedir, ne anlama geliyor? - HaberlerMutlak butlan nedir, ne anlama geliyor?Çarpıntı 2. bölüm ne zaman, bu hafta var mı yok mu? Yayın tarihi gündemde - HaberlerÇarpıntı 2. bölüm ne zaman, bu hafta var mı yok mu? Yayın tarihi gündemdeCedi Osman nerede oynuyor, kaç yaşında, eşi kim? Milli yıldız günün en çok konuşulan ismi oldu - HaberlerCedi Osman nerede oynuyor, kaç yaşında, eşi kim? Milli yıldız günün en çok konuşulan ismi olduSumud Filosu nerede, kaç gemi var? - HaberlerSumud Filosu nerede, kaç gemi var?KPSS ne zaman açıklanacak? Sınav sonuç tarihi bekleniyor - HaberlerKPSS ne zaman açıklanacak? Sınav sonuç tarihi bekleniyor
Sonraki Haber Yükleniyor...