Sinir sıkışması sandı, gerçek hastanede ortaya çıktı: Yürümeyi yeniden öğrenmem gerekiyor

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Kaci Shiers, sinir sıkışması yaşadığını düşünerek sırt ağrılarını uzun süre boyunca görmezden geldi. Ağrıların yanı sıra bacaklarında yaşadığı his kaybı nedeniyle merdivenlerden düşen genç kız, olayın ardından soluğu hastanede aldı.

YÜZÜNÜ VE BACAKLARINI HAREKET ETTİREMEDİ

Hastaneye yatırıldıktan sonraki ilk haftada sağlığının hızla kötüleştiğini aktaran Kaci, bir süre sonra yüzünün yarısını hareket ettiremediğini ve yürüyemediğini belirtti.

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından genç kıza nörolojik bir hastalık olan Guillain-Barre sendromu teşhisi kondu. Uzmanlara göre, bu hastalık, vücudun bağışıklık sisteminin sinirlere saldırarak kol ve bacaklarda karıncalanmaya neden oluyor ve hatta vücudu felç edebilme riski taşıyor.

Bununla birlikte kızın beyninde ve omurgasında söz konusu hastalıkla bağlantısı olmayan şişlikler de tespit edilirken, doktorların incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

"TEKRAR YÜRÜMEYİ ÖĞRENMEM GEREKİYOR"

Yaşadığı zor anları sosyal medya hesabından anlatan genç kız, kendi başına yemek yiyemediğini, banyo yapamadığını ve yürüyemediğini söyledi. Duygusal anlar yaşayan Kaci, iyileşme sürecinin hızlı olmayacağını ve hayatının en zor mücadelesini verdiğini aktardı. Kaci, yaşadığı durumu "Şimdi tekrar yürümeyi öğrenmem gerekiyor," sözleriyle anlattı.

Hastalık hakkında açıklamada bulunan doktorlar, hastalığın tedavi edilebilir olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Guillain-Barré sendromu sebebiyle tedavi görürken birkaç ay hastanede kalabilirsiniz. Çoğu insan 6 ay içinde yürüyebilir ve bir yıl içinde iyileşir. İlk olarak ayaklarınızda ve ellerinizde karıncalanma, uyuşma veya iğne batması hissedebilirsiniz. Bunu genellikle kas güçsüzlüğü izleyebilir. Bazı kişilerde belirtiler daha şiddetli olur ki, bacaklarını, kollarını ve yüzlerini hareket ettiremez hale gelirler."

Genç kızın hastanedeki tedavisi sürüyor.