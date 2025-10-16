Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bildiklerinizi unutun! İşte insan beyninin en verimli olduğu o yaşlar

Avustralya'da yapılan yeni bir araştırma, genel zihinsel işlevselliğin sanılanın aksine gençlikte değil, 55 ila 60 yaş aralığında zirve yaptığını ortaya koydu. Batı Avustralya Üniversitesi'nden Prof. Gilles Gignac liderliğinde yürütülen çalışmada orta yaşa 'zirve dönemi' olarak bakılması gerektiği vurgulanıyor.

Avustralya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, insan beyni 55 ila 60 yaşları arasında en yüksek zihinsel kapasitesine ulaşıyor.

Batı Avustralya Üniversitesi'nden Prof. Gilles Gignac liderliğinde yürütülen çalışmada, genel zihinsel işlevselliğin bu yaş aralığında zirve yaptığı, 65'li yaşlardan itibaren yavaş yavaş düşüşe geçtiği kaydedildi. 

"ZİRVE DÖNEMİ OLARAK BAKILMALI"

Prof. Gignac, "Gençliğinizi geride bırakırken yaşlanmaktan korkabilirsiniz, ancak bulgularımız bunun aynı zamanda heyecan verici bir dönem olduğunu gösteriyor. Belki de orta yaşa bir düşüş dönemi olarak değil, bir zirve dönemi olarak bakmamız gerekiyor," değerlendirmesinde bulundu.

16 TEMEL ÖZELLİK İNCELENDİ

Araştırma ekibi, kişilerin 16 temel bilişsel ve kişilik özelliğini inceleyerek yaşla birlikte nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.

Bu özellikler arasında ahlaki muhakeme, hafıza kapasitesi, işlem hızı, bilgi birikimi, duygusal zeka ve "büyük beşli" kişilik özellikleri (dışadönüklük, duygusal denge, sorumluluk, deneyime açıklık ve uyumluluk) yer aldı. Tüm bu özelliklerin verileri ortak bir ölçekte değerlendirildiğinde, genel zihinsel işlevin 55-60 yaş arasında doruğa çıktığı gözlendi.

70'Lİ YAŞLARA KADAR GELİŞİYOR

Zihinsel işlevin düşüşe geçmesine rağmen, bazı özellikler çok daha ileri yaşlarda gelişimini sürdürüyor. Verilere göre, karar almak için en uygun yaş aralığı 55-60 olarak kaydedilirken, ahlaki muhakeme yeteneği ise 70 yaş ve sonrasında en üst düzeye çıkıyor. 

Araştırmacılar, "Zihinsel çevikliğin genç yaşlarda azaldığı sıkça vurgulansa da, daha geniş uyum yetenekleri dikkate alındığında insanın işlevsel kapasitesi orta yaşta zirveye ulaşıyor" sonucuna vardı.

