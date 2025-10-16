Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sonbaharda girerken bedeniniz ne söylüyor? İşte yorgun ve keyifsiz hissetmenizin 4 nedeni...

Sonbaharda girerken bedeniniz ne söylüyor? İşte yorgun ve keyifsiz hissetmenizin 4 nedeni...
Gün ışığındaki değişimler ve serin hava, sonbaharda vücudunuzda çeşitli değişikliklere neden olur. Yazdan sonbahara geçişte, ruh halinizde değişiklikler, enerji düşüşleri veya genel olarak "tuhaf" bir his fark ediyorsanız hatta daha karamsar oluyorsanız bunun bir kaç nedeni var. İşte milyonlarca kişinin bu duyguları hissetmesinin 4 önemli nedeni...

Havaların soğuması ve güneş ışığının azalmasıyla vücut, bu mevsimsel değişimlere çeşitli şekillerde tepki vermeye başlıyor ve bu geçiş ruh halini hatta gün içindeki enerjiyi de etkileyerek birçok kişinin bitkin veya depresif hissetmesine neden oluyor. Günler, ancak yılın en uzun karanlık saatlerinin yaşandığı 21 Aralık'tan sonra uzamaya başlıyor. Bu da ocak ayına kadar bu durumun süreceğine işaret ediyor.  Aylarca vücudumuzu etkileyen bu duruma neden olan olan faktörler arasında daha az fiziksel aktivite de yer alıyor ancak uzmanlar daha önemli 4 madde olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, gelecek birkaç ayda dikkat edilmesi gereken 4 önemli duruma dikkat çekiyor.

Sonbaharda girerken bedeniniz ne söylüyor? İşte yorgun ve keyifsiz hissetmenizin 4 nedeni - 1. Resim

D VİTAMİNİ 

Karanlık havalarda daha bitkin hissedebilirsiniz. İnsanlar geceleri uyumadan önce doğal olarak melatonin hormonu üretmeye başlar ve bu süreç sabahları azalır.

Independent haberine göre, daha karanlık aylarda vücut aslında daha fazla melatonin üretiyor. Gün ışığının daha az olduğu sonbahar ve kış aylarında D vitamini eksikliği görülebilir. Bu durum, anksiyete ve depresyon riskinin artmasıyla bağlantılıdır. Klinik "Kışın gündüzleri daha az güneş ışığı var ve hava daha uzun süre karanlık oluyor, bu nedenle vücut buna karşılık doğal olarak daha fazla melatonin salgılar" ifadelerini kullanıyor. Araştırmacılar bu etkileri azaltmak için D vitamini takviyesi almayı öneriyor. Ancak bu miktar çok artırılmamalı. Doktorlar sadece 15 mikrogram öneriyor.

Sonbaharda girerken bedeniniz ne söylüyor? İşte yorgun ve keyifsiz hissetmenizin 4 nedeni - 2. Resim

SERATONİN SEVİYELERİNDE DÜŞÜŞ

Mevsimsel duygudurum bozukluğu (MAD) olan kişilerde serotonin (ruh halini düzenlemeye yardımcı olan bir hormon) seviyeleri düşük. Bazı kanıtlar, güneş ışığının sağlıklı serotonin seviyelerini korumaya yardımcı olduğunu gösteriyor. 

Sonbaharda girerken bedeniniz ne söylüyor? İşte yorgun ve keyifsiz hissetmenizin 4 nedeni - 3. Resim

NEMLENDİRİCİ KULLANIMI 

Cilt bizi ısıya, ışığa, yaralanmalara ve enfeksiyonlara karşı koruyan en büyük organımızdır. Daha soğuk ve kuru hava, nemlendirmediğiniz takdirde cildinizin kurumasına yol açabilir. Bunun nedeni, soğuk havanın sıcak havadan daha az nem tutması. Cildin nemli kalması önemli çünkü zamanla yıpranıp esnekliğini kaybedebiliyor ve daha fazla kırışıklık oluşmasına yol açabiliyor. Kendinizi korumak için her gün nemlendirici sürmeyi, bol su içmeyi ve kalın giysiler giymek bu noktada önem arz ediyor. 

Sonbaharda girerken bedeniniz ne söylüyor? İşte yorgun ve keyifsiz hissetmenizin 4 nedeni - 4. Resim

MOTİVASYONSUZ HİSSETMEK

Havalar soğudukça kendinizi "tuhaf" ve motivasyonsuz hissedebilirsiniz. ABD'de yaklaşık 10 milyon Amerikalı, "SAD" (seasonal affective disorder) diye de bilinen bu rahatsızlığı yaşıyor ve Boston Üniversitesi araştırmacıları, kadınlara teşhis konma ihtimalinin erkeklerden 4 kat daha yüksek olduğunu belirtiyor. Ancak ışık terapisi bu etkilerin üstesinden gelmeyi sağlayabileceği öne sürülüyor. Psikolog Adam Borland, Cleveland Clinic'e yaptığı açıklamada "Özellikle kış aylarında vücudumuz gri, soğuk havaya ve doğal güneş ışığının eksikliğine tepki veriyor" ifadelerini kullandı.

Sonbaharda girerken bedeniniz ne söylüyor? İşte yorgun ve keyifsiz hissetmenizin 4 nedeni - 5. Resim

Araştırmalar, çevrenizin bu histe önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Bir inceleme, çoğu insanın soğuk ve karanlık aylarda, gün ışığının daha uzun olduğu sıcak aylara kıyasla daha az fiziksel aktivitede bulunduğunu ortaya koydu. Kasların soğuyunca daha gergin hale gelmesi ve uzuvlardaki kan akışı yavaşlaması buna neden olabilir. 

Sonbaharda girerken bedeniniz ne söylüyor? İşte yorgun ve keyifsiz hissetmenizin 4 nedeni - 6. Resim

Hareketsiz bir hayat tarzı şu sorunlara yol açar:

  • Azalmış bağışıklık fonksiyonu
  • Hormonal dengesizlik
  • İltihabı artırmak
  • Kronik hastalık riskinin artması
  • Yavaş metabolizma
  • Zayıf kaslar ve kemikler
  • Kilo alımı

 

 

 

