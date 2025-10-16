ASKİ su kesintisi! 16 Ekim Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

ASKİ su kesintisi duyurusu geldi. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada meydana gelen arıza nedeniyle bugün bir çok bölgeye su verilmeyeceğini açıkladı.

16 EKİM ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

AYAŞ

Arıza Tarihi: 16.10.2025 08:10:00

Tamir Tarihi: 16.10.2025 12:00:00

Detay: Ayaş Ferahfaki Mahallesi Emine Tevfika Ayaşlı Caddesinde 160'lık Pvc boru arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ayaş Emine Tevfika Ayaşlı,Ferahfaki,Dervişimam,Camiatik,Şeyhmuhittin,Hacımemi,Ömeroğlu Mahalleleri.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 16.10.2025 09:25:00

Tamir Tarihi: 16.10.2025 17:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Zafer mahallesi Zafer 3. Sokakta oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı Zafer Mahallesi Zafer 3. Sokak ve civarı

KAZAN

Arıza Tarihi: 16.10.2025 10:10:00

Tamir Tarihi: 16.10.2025 18:00:00

Detay: Kahramankazan ilçemiz Kayı Mahallesi ve Yıldırım Beyazıt bölgesinde plansız su kesintisi yaşanmaktadır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Kayı Mahallesi ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi Üst Kodları

SİNCAN

Arıza Tarihi: 16.10.2025 10:20:00

Tamir Tarihi: 16.10.2025 17:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli Yenihisar mahallesi Türkoğlu ali ağa caddesi içerisinde oluşan ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yenihisar mahallesi ve malıköy mahallesi tamamı. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 16.10.2025 11:50:00

Tamir Tarihi: 16.10.2025 23:55:00

Detay: Etimesgut İlçesi Ballı Kuyumcu Mahallesi su deposundaki pompa arızasından kaynaklı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Ballı Kuyumcu Mahallesi Kentkoop ve civarı