Galatasaray'dan Ocak 2025'te Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Charlotte FC'ye transfer olan Wilfried Zaha, Crystal Palace'ta forma giydiği dönemde 2,5 sezon boyunca takım arkadaşı olan Jean-Philippe Mateta'yı hedef aldı. İkili, birbirini hedef alan açıklamalarıyla gündem oldu.

Galatasaray'da beklentileri karşılayamadıktan sonra Charlotte FC'ye imza atan Wilfried Zaha, Premier Lig'deki Crystal Palace dönemindetakım arkadaşı olan Jean-Philippe Mateta'nın kendisi hakkındaki suçlamalarına sert sözlerle cevap verdi.

Eski takım arkadaşının sözleri Zaha'yı çıldırttı: Midemi bulandırıyor! - 1. Resim

"DELİ OLDUĞUMU SÖYLEDİLER"

Mateta, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, Fransa Milli Takımıforması giyme hayalinden bahsettiğindeZaha'nın kendisine gülüp, alay ettiğini iddia etti.

28 yaşındaki futbolcu, "Crystal Palace'ta henüz oynamadığım dönemde, soyunma odasında Fransa Milli Takımı hayallerimden konuşuyordum ve Zaha gibi takım arkadaşlarım gülüyordu. Kendi takımımda oynamadığım halde milli takımıdüşündüğüm için deli olduğumu söylediler. Hedefimin bu olduğunu ve neler yapabileceğimi göstermek için oynamam gerektiğini söyledim" ifadelerini kullandı.

Eski takım arkadaşının sözleri Zaha'yı çıldırttı: Midemi bulandırıyor! - 2. Resim

"ASLA BİRİNE ZORBALIK YAPMAM"

Eski takım arkadaşının iddiasına Zaha'dan cevap gecikmedi. Bu sözlerkarşısında şaşkın olduğunu belirten yıldız isim, "Kafam çok karışık. Mateta meselesini çözmem gerek. Onunla konuştum, istemiyor. Bu, Crystal Palace'da oynadığım süre boyunca beni izleyen insanların benim için mutlu olmadıklarını gösteriyor. Hiçbir zaman kimseyi kötü hissettirmedim! Herkes beni tanıyor. Tutkulu olduğum zamanlar sahada olduğum zamanlardır. Asla birine zorbalık yapmam ya da birinin buraya hiç gelemeyeceğini söylemem. Arkadaşım olduğunu sandığım birinin bunu yaptığını görmem midemi bulandırıyor" dedi.

