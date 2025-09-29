Kırmızı kart her şeyi değiştirdi! Zaha'nın golü Charlotte FC'ye yetmedi
Wilfried Zaha'nın formasını giydiği Major League Soccer (MLS) ekibi Charlotte FC, sahasında CF Montreal ile karşı karşıya geldi. 5 gole sahne olan maçta perdeyi Zaha açsa da; Charlotte FC, sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray'dan Ocak 2025'te Charlotte FC'ye transfer olan Wilfried Zaha, sahaya çıktığı son maçta golünü atsa da takımının farklı mağlup olmasına engel olamadı.
Charlotte FC, MLS'te CF Montreal karşısına çıktı. Zaha. 10'uncu dakikada attığı gol Charlotte FC'yi 1-0 öne geçirdi. Malanda'nın 20'inci dakikada gördüğü kırmızı maçın seyrini değiştirdi. CF Montreal, 41 ve 86'da Sealy, 53'te Herbers ve 90'da Owusu'nun golleriyle Charlotte'u 4-1 mağlup etti.
29 MAÇTA 8 GOL
MLS'te normal sezonun son 2 maçına girildi. Zaha, bu sezon MLS'te çıktığı 29 maçta 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
