Kırmızı kart her şeyi değiştirdi! Zaha'nın golü Charlotte FC'ye yetmedi

Galatasaray'dan Ocak 2025'te Charlotte FC'ye transfer olan Wilfried Zaha, sahaya çıktığı son maçta golünü atsa da takımının farklı mağlup olmasına engel olamadı.

Charlotte FC, MLS'te CF Montreal karşısına çıktı. Zaha. 10'uncu dakikada attığı gol Charlotte FC'yi 1-0 öne geçirdi. Malanda'nın 20'inci dakikada gördüğü kırmızı maçın seyrini değiştirdi. CF Montreal, 41 ve 86'da Sealy, 53'te Herbers ve 90'da Owusu'nun golleriyle Charlotte'u 4-1 mağlup etti.

29 MAÇTA 8 GOL

MLS'te normal sezonun son 2 maçına girildi. Zaha, bu sezon MLS'te çıktığı 29 maçta 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.