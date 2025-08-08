Zaha tepkilere dayanamadı! Galatasaray isyanı: Nefret kampanyası...

Sarı-kırmızılıların Premier Lig'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından Galatasaray dönemine dair çarpıcı bir açıklama yaptı.

Fildişi Sahilli oyuncunun paylaşımı şöyle:

"Sosyal medyadan nefret ediyorum ama aynı zamanda seviyorum çünkü Rio Ferdinand'ın dediği gibi, size sesinizi duyurma fırsatı veriyor. Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım çünkü bu iğrenç hikayenin benim adıma yapılması doğru değil.

Galatasaray'dan ayrıldığımdan bu yana kulüp veya taraftarlar hakkında hiç kötü bir şey söylemedim ama taraftarların yarısı nereye gidersem gideyim Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürütüyor gibi. Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım ve bu geç olmayabilir."