Zaha tepkilere dayanamadı! Galatasaray isyanı: Nefret kampanyası...
Galatasaray'dan önce Fransız ekibi Lyon'a, daha sonra MlS takımlarından Charlotte'a transfer olan yıldız futbolcu Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Sarı-kırmızılıların Premier Lig'den büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından Galatasaray dönemine dair çarpıcı bir açıklama yaptı.
"GALATASARAY HAKKINDA KONUŞACAĞIM"
Fildişi Sahilli oyuncunun paylaşımı şöyle:
"Sosyal medyadan nefret ediyorum ama aynı zamanda seviyorum çünkü Rio Ferdinand'ın dediği gibi, size sesinizi duyurma fırsatı veriyor. Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım çünkü bu iğrenç hikayenin benim adıma yapılması doğru değil.
Galatasaray'dan ayrıldığımdan bu yana kulüp veya taraftarlar hakkında hiç kötü bir şey söylemedim ama taraftarların yarısı nereye gidersem gideyim Zaha'ya karşı nefret kampanyası yürütüyor gibi. Bir gün Galatasaray'daki zamanım hakkında konuşacağım ve bu geç olmayabilir."
43 MAÇTA 10 GOL
Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Zaha'yı önce Fransız ekibi Lyon'a kiralık gönderen Galatasaray, daha sonra bonservisiyle MLS'ten Charlotte'ye transferine izin vermişti. Sarı-kırmızılı forma altında 43 maçta görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.