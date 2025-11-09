Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da acı olay! Hava almak için çıktı, feci şekilde can verdi

İstanbul'da acı olay! Hava almak için çıktı, feci şekilde can verdi

- Güncelleme:
İstanbul&#039;da acı olay! Hava almak için çıktı, feci şekilde can verdi
3. Sayfa Haberleri

İstanbul’un Maltepe ilçesinde, beş katlı bir binanın üçüncü katında yaşayan 63 yaşındaki E.S., gece saatlerinde balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Evde arama yapan ekipler çeşitli psikiyatrik ilaçlar buldu.

Olay gece yarısı, Çınar Mahallesi Dikmen Sokak’ta meydana geldi. Sese koşan apartman sakinleri balkona çıkınca korkunç bir manzara ile karşılaştı ve hemen yetkililere haber verdi.

İstanbul'da acı olay! Hava almak için çıktı, feci şekilde can verdi - 1. Resim

HASTANEDE CAN VERDİ

63. yaşındaki E.S. hareketsiz halde sokak ortasında yatarken, adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan adam kaldırıldığı hastanede can verdi. 

İstanbul'da acı olay! Hava almak için çıktı, feci şekilde can verdi - 2. Resim

EVE GİREN POLİSLER İLAÇLARI FARK ETTİ

Polis ekipleri olayın ardından çilingir yardımıyla eve girerek inceleme yaptı. Çeşitli psikiyatrik ilaçlar bulunduğu öğrenildi. Komşuları, E.S.’nin bir süredir sessiz ve içine kapanık olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaşanan acı olay mahallede derin bir üzüntüye neden oldu.

