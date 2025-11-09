İstanbul'da acı olay! Hava almak için çıktı, feci şekilde can verdi

Olay gece yarısı, Çınar Mahallesi Dikmen Sokak’ta meydana geldi. Sese koşan apartman sakinleri balkona çıkınca korkunç bir manzara ile karşılaştı ve hemen yetkililere haber verdi.

HASTANEDE CAN VERDİ

63. yaşındaki E.S. hareketsiz halde sokak ortasında yatarken, adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan adam kaldırıldığı hastanede can verdi.

EVE GİREN POLİSLER İLAÇLARI FARK ETTİ

Polis ekipleri olayın ardından çilingir yardımıyla eve girerek inceleme yaptı. Çeşitli psikiyatrik ilaçlar bulunduğu öğrenildi. Komşuları, E.S.’nin bir süredir sessiz ve içine kapanık olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaşanan acı olay mahallede derin bir üzüntüye neden oldu.