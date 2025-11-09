Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Osman Efe Tuluk'un ölümünde 3 kişi tutuklandı: Aralarında çocuk da var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de 18 yaşındaki Osman Efe Tuluk'un öldürülmesiyle ilgili ikisi çocuk 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken ikisi serbest bırakıldı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde dün 18 yaşındaki Osman Efe Tuluk’un silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Polis ekipleri, Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak’taki olayın ardından Y.Y. (22), B.G. (18), S.T. (18), M.A.Y. (17) ve S.S.’yi (17) yakalayarak adliyeye sevk etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden Y.Y, B.G. ve M.A.Y. çıkarıldıklarını hakimlikçe tutuklandı, S.T. ile S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAVGA KANLA BİTMİŞTİ

Dün Mersin Sokak'ta Osman Efe Tuluk ve bir grup arasında kavga çıkmış, olayda silahla vurulan Tuluk kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

