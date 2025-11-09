Osman Efe Tuluk'un ölümünde 3 kişi tutuklandı: Aralarında çocuk da var

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde dün 18 yaşındaki Osman Efe Tuluk’un silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Polis ekipleri, Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak’taki olayın ardından Y.Y. (22), B.G. (18), S.T. (18), M.A.Y. (17) ve S.S.’yi (17) yakalayarak adliyeye sevk etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden Y.Y, B.G. ve M.A.Y. çıkarıldıklarını hakimlikçe tutuklandı, S.T. ile S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAVGA KANLA BİTMİŞTİ

Dün Mersin Sokak'ta Osman Efe Tuluk ve bir grup arasında kavga çıkmış, olayda silahla vurulan Tuluk kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.