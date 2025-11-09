Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Minik Eslem’in öldüğü kazada yeni gelişme: Patpatı kullanan çocuğun babası tutuklandı

Minik Eslem’in öldüğü kazada yeni gelişme: Patpatı kullanan çocuğun babası tutuklandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Patpat kazasında 2 yaşındaki kızı Eslem’i kaybeden, 6 yaşındaki diğer kızının ise ağır yaralandığı olayda aracı kullanana 12 yaşındaki çocuğun baba Ş.T. gözaltına alındı. İhmali bulunduğu gerekçesiyle mahkemeye çıkarılan baba, tutuklanarak Ferizli Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Dokurcun Dedeler Mahallesi’nde meydana gelen korkunç kazada, 2 yaşındaki Eslem Ayaz hayatını kaybetti, ablası N.A. (6) ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, babasına ait patpatla köy içinde seyir halinde olan 12 yaşındaki A.T., henüz bilinmeyen bir nedenle 2 yaşındaki Eslem Ayaz ve 6 yaşındaki ablası N.A.’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan iki küçük kardeş ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kardeşleri ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ancak minik Eslem, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden küçük kız, Dedeler Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kazanın ardından ağır yaralanan N.A., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. 6 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Patpatı kullanan 12 yaşındaki A.T.’nin babası Ş.T., gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve Ferizli Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Küçük sürücü A.T. ise sevgi evine yerleştirildi. Çocuk hakkında “suçu anlayıp anlamadığına” dair rapor hazırlanacak ve rapor sonucuna göre savcılığa sevk edilecek.

UNESCO 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü davul ustası Adem Göçer hayatını kaybetti
