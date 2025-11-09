UNESCO 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü davul ustası Adem Göçer hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi’ ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan alan davul ustası Adem Göçer, 67 yaşında kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

'DAVULUN EFSANESİ' ADEM GÖÇER HAYATI KAYBETTİ

Ömrünü babasından öğrendiği geleneksel davul yapımına ve bu kültürün yaşatılmasına adayan büyük usta; yetiştirdiği nice sanatçılarla ve katıldığı yurt içi ile yurt dışı etkinliklerle kültür dünyamızda derin izler bıraktı.

Göçer'in ölümünün ardından Kırşehir Valisi, milletvekilleri ve belediye başkanı taziye mesajları yayımladı.

UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi unvanlı sanatçı Adem Göçer, Abdal geleneğini yaşatma konusundaki katkıları ve Anadolu kültürüne kazandırdığı değerlerle hafızalarda yer edindi.

Evinde vefat eden Göçer'in cenazesinin yarın Kaman'da defnedilmesi bekleniyor.

Çocukluğunda soba borusu, teneke ve plastik bidonlara vurarak davulculuk mesleğine adım atan Göçer, bu sanatı oğluna ve torununa da öğreterek nesilden nesle devam etmesi için gayret gösterdi.

Neşet Ertaş'tan sonra "Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü"ne layık görülen ikinci Kırşehirli ünvanına sahip "davulun efsanesi" Göçer, düğün ve etkinliklerde sanatını icra ederek gençlere örnek oldu.

Bozlak ustası, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın tavsiyesiyle Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde 2001'de kurulan Ustalar Müzik ve Oyun Topluluğu'nda 2005'ten itibaren davuluyla yer alan Göçer, Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa, Belçika ve Tayland gibi birçok ülkede konserlerde sanatını icra etti.

Abdal kültürünün tanıtılması ve yaşatılması için Türkiye genelinde de sayısız konsere katılan Göçer, ilerleyen yaşına rağmen düğünlerde, etkinliklerde davulunu konuşturmayı sürdürdü.

"ABDALLIK GELENEĞİNİN EN GÜÇLÜ TEMSİLCİLERİNDEN BİRİ"

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: