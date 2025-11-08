Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Aziz İhsan Aktaş'ın sözleri Gürsel Tekin'i harekete geçirdi: Suç duyurusunda bulunacak

Aziz İhsan Aktaş'ın sözleri Gürsel Tekin'i harekete geçirdi: Suç duyurusunda bulunacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aziz İhsan Aktaş&#039;ın sözleri Gürsel Tekin&#039;i harekete geçirdi: Suç duyurusunda bulunacak
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, 'çağrı heyeti' olarak Aziz İhsan Aktaş'ın partinin genel başkan yardımcıları hakkındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçtiğimiz günlerde "kaçtı" dediği suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş, iddialara televizyon ekranından cevap vermiş "Kaçmadım. Niye kaçayım? Burhanettin Bulut'ta ve Özgür Karabat'ta benim telefonum var. Onlara canlı konum atayım, baksınlar neredeyim" ifadelerini kullanmıştı. 

Bu sözler CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan 'çağrı heyetini' harekete geçirdi. Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Aktaş hakkında Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. 

Aziz İhsan Aktaş'ın sözleri Gürsel Tekin'i harekete geçirdi: Suç duyurusunda bulunacak - 1. Resim

İsim vermeden Aktaş'ın, CHP Genel Başkanlarına yönelik açıklamalarını saldırı olarak niteleyen Tekin'in ifadeleri şöyle:

"Çağrı Heyeti olarak, Aziz İhsan Aktaş’ın CHP Genel Başkan Yardımcılarına yönelik açıklamaları hakkında Pazartesi günü suç duyurusunda bulunma kararı aldık.

Partimizin kurumsal kimliğine yönelen hiçbir saldırıya sessiz kalmayacağız"

"AZİZ İHSANLARA YENİLMEYECEĞİZ"

Tekin, Aktaş'a daha önce de defalarca kez sert sözlerle yüklenmişti:

"CHP'liler, birbirimizle tartışırız ama unutmayın yarın hepimiz beraber oluruz. Daha iki yıl önce Sayın İnce'yi infaz ettiniz. Özellikle bize yakın TV'ler, gazeteler... Biz bugün İnce ile yan yanayız. Son 1,5 yıldır Kılıçdaroğlu'nu linç ediyorsunuz. Şimdi sıra bize geldi. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Biz Aziz İhsanlara yenilmeyeceğiz! Ben CHP'nin okulunda yetiştim. Bütün haksızlığa, hukuksuzluğa rağmen sabrımızı, metanetimizi korumaya çalışıyoruz. Görevimizi yapacağız ve yüzümüzün akıyla arkadaşlarımıza emanet edeceğiz. Telaşlanmayın, bu telaş nedir kardeşim? Bir an önce işimizi bitireceğiz ve Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacağız."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

