Özgür Özel yurt dışına kaçtığını iddia etmişti! Aziz İhsan Aktaş sessizliğini bozdu

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında hakkında 187 yıldan 450 yıla kadar hapis talep edilen Aziz İhsan Aktaş, TYT Türk'te Nuray Başaran'a konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Aktaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkındaki iddialarına sert tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL "YURTDIŞINA KAÇTI" DEMİŞTİ! "MAHKEMEYİ BEKLİYORUM" CEVABI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik 'yurtdışına kaçtı' iddialarını yalanlayan Aktaş "Kaçmadım buradayım. Neden kaçayım? Mahkeme gününü bekliyorum” dedi.

Aktaş “Kaçmadım. Niye kaçayım? Burhanettin Bulut’ta ve Özgür Karabat’ta benim telefonum var. Onlara ‘canlı konum’ atayım. Baksınlar neredeyim" diyerek CHP liderine çağrıda bulundu.

"PARAMI ÖDEYİN"

Özgür Özel'e seslenen Aktaş "Arabamı kullandınız. Kirasını da ödemediniz. Paramı ödeyin. Genel başkan yardımcılarınıza çip takın kaçmasınlar” ifadelerini kullandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasına yönelik iddianame kabul edildi. Bu kapsamda, 40'ı tutuklu 200 sanığın yargılanmasına İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında olduğu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, duruşmanın yapılacağı tarihi önümüzdeki günlerde belirleyecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer alıyor.

İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 farklı fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 farklı fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından, 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep ediliyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'nın 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının talep edildiği iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer'in 2 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4'er yıldan on ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Hazırlanan iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 farklı fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 farklı fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 farklı fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 4 farklı fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.