Gürsel Tekin suç duyurusunda bulunacak! Bilgileri vermeyen banka, dilekçeyi sızdırdı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin istinaf başvurusunu reddetti. Mahkeme kararıyla, 2 Eylül 2025’ten itibaren çağrı heyeti olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap, İstanbul İl Başkanlığı’nda yetkilerini kullanmaya devam ediyor.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı önemli açıklamalarda bulunan Gürsel Tekin, görev süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, sürecin başından itibaren sorun oluşturmak için değil, partinin işleyişini sağlamak için göreve geldiklerini belirtti.

Tekin, “Banka hesapları ve demirtaşlar kolaylıkla alınabilirdi ama hiçbirini yapmadık. Görevimizi titizlikle yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bazı haberlere konu olan "41 kişiyi işten çıkardılar" iddiasının doğru olmadığını söyleyen Tekin, "Geldiğimiz günden beri bir tek arkadaşımızı göremedik. 10 arkadaşımız çalışıyor geldiğimiz günden beri. Gelmeyenlerle ilgili hiçbir işlem yapmadık" dedi.

Tekin ayrıca bankalara hesaplarla ilgili bilgi verilmesi adına dilekçe yazdıklarını söyleyip adını vermediği bir bankanın 25 gündür cevap vermemesine vurgu yaptı. Ayrıca söz konusu bankanın dilekçe bilgilerini de basına sızdırdığını söyleyen Tekin, bununla ilgili hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

25 GÜNDÜR DİLEKÇEYE CEVAP YOK

Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Hesap özetlerini istedik. Bir banka da 25 gündür, bugündür yarındır deyip 25 gündür vermiyor... Bunun gerekçesi olması gerek.

Biz mahkeme yoluna başvurduk. Bizim yetkimize rağmen... 3 banka aynı gün cevap veriyor, sizin bu dilekçeye cevap vermemesinin bir nedeni olmalı.

Bu bize emanet edilmiş para vardır, biz ona gözümüz gibi bakmak zorundayız. Hesap eksi hesap...

ÖZEL'E: BİLDİKLERİMİ KONUŞURSAM NE YAPACAKSINIZ?

Özel'in yapmış olduğu saygısızlıkların haddi var hesabı yok. Ama öyle sözler kullanıyorlar ki, kendimi zor tutuyorum. Bildiklerimi konuşsam ne yapacaksınız kardeşim? Yeterince sorun yaşıyoruz. 90 gün içinde dosyanın içeriğiyle ilgili herhangi tartışma oldu mu? İnanıyorum ki bundan sonra usluplü konuşursunuz? Bizim de bir yere kadar sabrımız var. Bize yönelik kullandığınız her söylemin bundan sonra karşılığı olacaktır.

Zeki Şen, doğduğundan beri CHP'li... Ölümden döndü, kalp krizi geçirdi. Hiç mi Allah'ınız yok! Hepsini tespit ettik.

"HUKUKİ YOLLARLA YAYINLARA ÇIKACAĞIZ"

Sözde kendilerine özgür medya diyorlar. Daha düne kadar akın akın bizi çağırıyordunuz. Aziz İhsan'ın iş ortaklarını yayına çıkardılar. Birazcık namusunuz varsa cevap hakkımızı kullanalım diyoruz. Kullandırıyorlar, onları izleyenler olayın gerçeğini öğrenecekler diye.

Hukuki yollarla o yayınlara çıkacağız.

Gelenlerin yüzde 90'ı 2011'den sonra CHP'li olmuş. Niye görüşmüyorsunuz? Sayın Arınç'la kanka gibi görüşüyorsunuz Meclis Başkanı'yla... Görüşmediğiniz AK Partili yok. Bizle neden görüşmüyorsunuz?