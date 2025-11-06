Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da metrobüs alev aldı! Seferler aksadı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, seferlerde aksama yaşandı.

İstanbul Eyüpsultan'da, metrobüsün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Edirnekapı durağında, Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yolcular tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.

SEFERLER AKSADI 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.

Motor kısmı yanan metrobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

