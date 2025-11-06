Menüdeki fiyatı gören delirdi! "Bu menemen değil, servet"

Türkiye’de fiyat tartışmaları bitmeden şimdi de "lüks menemen" krizi patlak verdi. Bir restoranın menüsünde karışık menemenin 585 TL olduğu ortaya çıktı.

Fiyatı gören bir kullanıcı, adeta isyan bayrağını açtı:

"Karışık menemen 585 TL olabilir mi?

Abi siz bu insanların aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Altın tozuna batırıp mı karıştırıyorsunuz? Bu menemenin ne özelliği var, şaka mı bu ya? Vallahi çıldıracağım. Bu adam menemeni bu fiyata satarsa, yumurtacılar da yumurtaya zam yapar. Bu ahlaksızlar yüzünden geldiğimiz noktaya bakın… Gerçekten yazık"

KULLANICILAR ÇILDIRDI

Tartışma büyüdü, paylaşımın altına yüzlerce yorum yağdı.

Büyük çoğunluk "insan aklıyla alay ediliyor" yorumunda birleşti:

“Menemenin malzeme maliyeti 29 lira, kira tabak başına 285 lira... Kârıyla birlikte 585 TL oluyormuş! Neymiş, hesaplıymış. Dalga mı geçiyorsunuz?”

"GEÇEN SENE 400 LİRAYDI"

“Geçen sene aynı yerde 400 liraydı. Bir yılda %46 zam yapmışlar, bu resmen fahiş fiyat.”

“Gidildiği sürece fiyat düşmez. 600 liraya menemen yiyen oldukça bunlar doymayacak!”

“Haksız zenginleşme bu. Dışarıda su bile almıyoruz artık!”

“Yumurta mı lüks gıda oldu?”

Birçok kullanıcı “Bu gidişle menemen değil, yumurta bile yatırım aracı olacak!” diyerek fiyat çılgınlığını tiye aldı.

Bazılarıysa “Fiyat algısı bozuldu, artık kimse neyin pahalı olduğunu fark etmiyor.” yorumunu yaptı.