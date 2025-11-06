Terör örgütü DEAŞ'in saldırıları sonrası ağır hasar almıştı! Musul Havalimanı 11 yıl sonra açıldı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Irak'ta yaklaşık 11 yıllık bir aranın ardından 6 Kasım 2025’te Irak’ın Musul kentindeki Musul Uluslararası Havalimanı tekrar açıldı. İlk sefer gerçekleşti.
Irak Havayollarına ait ilk resmi yolcu uçağı, yaklaşık 11 yıllık bir aranın ardından 6 Kasım 2025’te Irak’ın Musul kentindeki Musul Uluslararası Havalimanı’na Bağdat’tan iniş yaptı.
Yaklaşık 11 yıl aradan sonra yeniden hizmete açılan Musul Uluslararası Havalimanı’ndan Bağdat Uluslararası Havalimanı’na ilk sivil uçuş bugün gerçekleştirildi.
NEDEN KAPANMIŞTI?
Terör örgütü DEAŞ'ın, Haziran 2014’te Irak’ın ikinci büyük kenti Musul’u ele geçirerek, Irak ve komşu Suriye’nin büyük bir bölümüne hakim olmasından sonra bölgenin havayolu bağlantısı kesilmişti.
Temmuz 2017’de Irak güçlerinin Musul’u geri almasıyla DEAŞ, Musul Havalimanı’ndan çekilmişti. Çatışmalarda ağır hasar gören havaalanı, 11 yıl sonra tekrar faaliyeti girdi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş