Seri üretim başladı, TSK'ye teslim gerçekleşti! T-155 TTA Panter Obüsü hizmete hazır

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketinden (ASFAT) yapılan açıklamaya göre, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün (AFGM) idari sorumluluğunda ASFAT ana yükleniciliğinde, ASELSAN, BMC ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) alt yükleniciliğinde yürütülen 8x8 Taktik Tekerlekli Araca Entegre T-155 Panter Silah Sistemi Projesi kapsamında prototip kalifikasyon ve muayene kabul süreçleri başarıyla tamamlandı.

T-155 TTA ENTEGRE PANTER OBÜSÜ ÖZELLİKLERİ NELER?

T-155 TTA Entegre Panter Obüsü, BMC tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen 8x8 taktik tekerlekli araç üzerine, çekili Panter Obüsü'nden sökülen ve MKE tarafından modernize edilen 155 mm'lik silah sistemi ve ASELSAN tarafından geliştirilen atış kontrol sisteminin entegre edilmesinden oluşuyor. Projenin entegrasyon faaliyetleri ise 2. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.

ASFAT ana yükleniciliğinde yerli mühendislik birikimi ve sanayi işbirliğiyle geliştirilen 8x8 Taktik Tekerlekli Araca Entegre T-155 Panter Silah Sistemi projesi olan T-155 TTA Entegre Panter Obüsü, Türk Silahlı Kuvvetlerinin topçu sınıfı ihtiyaçlarına cevap veren, yenilikçi ve yüksek operasyonel değere sahip bir çözüm olarak öne çıkıyor.

SERİ ÜRETİMİ BAŞLADI

3 yıla yakın süren kalifikasyon sürecinde, prototip ile 20 bin kilometreden fazla farklı arazi şartlarında sürüş, farklı atış senaryolarında 350 adede yakın atış gerçekleştirdi. İlave olarak çevresel koşul testlerinin de içinde bulunduğu farklı performans testlerine tabi tutulan T-155 TTA Entegre Panter Obüsü kalifikasyon süreci tamamlanmış oldu.

8x8 Taktik Tekerlekli Araca Entegre T-155 Panter Silah Sistemi, topçu sınıfına ait bir silah sistemi olarak tasarlandı ve üretildi. Panterler, geliştirilmiş mobilize yeteneği sayesinde muharebe unsurlarında etkili, doğru ve zamanında ateş desteği sağlıyor, düşman unsurlarını baskı altına alma, etkisiz hale getirme görevlerini başarı ile ifa edebiliyor.

Sistem, 8x8 taktik tekerlekli aracın hareket kabiliyeti sayesinde hızlı bir şekilde mevzi alıp sahip olduğu atış kontrol sistemiyle uzun menzilli isabetli atış yapabiliyor. Bu özellikleri sayesinde T-155 TTA Entegre Panter modern kara harekatında tercih edilen bir topçu sınıfı silah sistemi olarak öne çıkıyor.

Proje kapsamında 2020 yılında AFGM ile ASFAT arasında sözleşme imzalanmış, 2021'in kasım ayında takvime başlanarak ve 2022'nin kasım ayında prototip entegrasyon faaliyetler bitmişti. Prototip ile ilk atışlı testler 2022'nin aralık ayında gerçekleştirilmişti.

Bu ay itibarıyla muayene faaliyetleri tamamlanan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren T-155 TTA Entegre Panter Obüsü'nün seri üretimi başladı.