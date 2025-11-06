Yıllardır beklenen dönüşüm tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: 'Yarın hak sahiplerine teslim edilecek'
Bakan Murat Kurum, İstanbul Ataşehir’de kentsel dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan 1442 konut ve 121 iş yerinin yarın hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Bakan Kurum, projenin İstanbul’da dönüşümün örnek çalışmaları arasında yer aldığını vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Ataşehir’de inşa edilen yeni konut ve iş yerlerinin teslim edileceğini duyurdu.
1442 KONUT TESLİM EDİLECEK
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’umuzu sağlam ve güvenli yapılara kavuşturmak için çalışıyoruz.
Ataşehir’de kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini gerçekleştirdik.
Yarın 3 etaptan oluşan 1442 konut ve 121 iş yerimizi hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz"
Kurum, paylaşımında tamamlanan modern konutlar, iş yerleri ve çevre düzenlemelerini gösteren bir videoya da yer verdi.
