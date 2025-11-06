Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yıllardır beklenen dönüşüm tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: 'Yarın hak sahiplerine teslim edilecek'

Yıllardır beklenen dönüşüm tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: 'Yarın hak sahiplerine teslim edilecek'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Murat Kurum, İstanbul Ataşehir’de kentsel dönüşüm kapsamında yapımı tamamlanan 1442 konut ve 121 iş yerinin yarın hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı. Bakan Kurum, projenin İstanbul’da dönüşümün örnek çalışmaları arasında yer aldığını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Ataşehir’de inşa edilen yeni konut ve iş yerlerinin teslim edileceğini duyurdu.

Yıllardır beklenen dönüşüm tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: 'Yarın hak sahiplerine teslim edilecek' - 1. Resim

1442 KONUT TESLİM EDİLECEK

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yıllardır beklenen dönüşüm tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: 'Yarın hak sahiplerine teslim edilecek' - 2. Resim

"İstanbul’umuzu sağlam ve güvenli yapılara kavuşturmak için çalışıyoruz.

Ataşehir’de kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini gerçekleştirdik.

Yıllardır beklenen dönüşüm tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: 'Yarın hak sahiplerine teslim edilecek' - 3. Resim

Yarın 3 etaptan oluşan 1442 konut ve 121 iş yerimizi hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz"

Kurum, paylaşımında tamamlanan modern konutlar, iş yerleri ve çevre düzenlemelerini gösteren bir videoya da yer verdi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den derbi sonrası ilk açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Türkiye, Avrupa'nın üretim merkezi'! Bakan Kacır'dan savunma sanayi ve teknoloji açıklamaları - Gündem'Türkiye, Avrupa'nın üretim merkezi'İBB soruşturmasında ifadeleri alınan gazeteciler için adli kontrol kararı - Gündemİfadeleri alınan gazeteciler için adli kontrol kararıBalıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü - GündemBalıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 deprem!Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de gövde gösterisi! Uçaklar Kıbrıs semalarında - GündemHava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de gövde gösterisiİHH Sudan için toplandı: Filistin’e saldıranlar kimlerse, Sudan’a saldıranlar da onlar - GündemİHH Sudan için toplandı: Filistin’e saldıranlar kimlerse, Sudan’a saldıranlar da onlarTürkiye'nin tutumu Netanyahu'yu rahatsız etti: İsrail'e ve siyonizme karşı çok düşmanca - GündemTürkiye'nin tutumu Netanyahu'yu rahatsız etti
Sonraki Haber Yükleniyor...