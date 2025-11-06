Yıllardır beklenen dönüşüm tamamlandı! Bakan Kurum duyurdu: 'Yarın hak sahiplerine teslim edilecek'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirterek, Ataşehir’de inşa edilen yeni konut ve iş yerlerinin teslim edileceğini duyurdu.

1442 KONUT TESLİM EDİLECEK

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’umuzu sağlam ve güvenli yapılara kavuşturmak için çalışıyoruz.

Ataşehir’de kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini gerçekleştirdik.

Yarın 3 etaptan oluşan 1442 konut ve 121 iş yerimizi hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz"

İlgili Haber İBB soruşturmasında ifadeleri alınan gazeteciler için adli kontrol kararı

Kurum, paylaşımında tamamlanan modern konutlar, iş yerleri ve çevre düzenlemelerini gösteren bir videoya da yer verdi.