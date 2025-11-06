Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sinop ve Trakya'da nükleer santral hazırlığı! Bakan Bayraktar görüşmelere dair detay verdi

Sinop ve Trakya'da nükleer santral hazırlığı! Bakan Bayraktar görüşmelere dair detay verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin enerjideki geleceğine dair kritik açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Sinop ve Trakya'yı işaret ederek, "Ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,"Ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

SİNOP VE TRAKYA'DA NÜKLEER SANTRAL Mİ KURULACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

Bu kapsamda nükleer enerji alanında küresel ölçekte teknoloji çözümleri geliştiren Kanada merkezli AtkinsRealis'in Başkan ve CEO'su Sayın Ian L. Edwards ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık.

Görüşmemizde Sinop ve Trakya'daki sahalarımızda kurmayı planladığımız nükleer enerji santrallerine yönelik iş birliği imkânlarını ve CANDU teknolojisinin uygulanabilirliğini ele aldık. Karşılıklı olarak teknik çalışmaların başlamasına karar verdik.

