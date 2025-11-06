Sinop ve Trakya'da nükleer santral hazırlığı! Bakan Bayraktar görüşmelere dair detay verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,"Ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

SİNOP VE TRAKYA'DA NÜKLEER SANTRAL Mİ KURULACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz" diyerek şu ifadeleri kullandı: