Yüksek Mahkeme kararı öncesi Trump'tan dikkat çeken sözler: "Kaybedersek yıkıcı olur"

Yüksek Mahkeme kararı öncesi Trump’tan dikkat çeken sözler: "Kaybedersek yıkıcı olur"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yüksek Mahkeme kararı öncesi Trump’tan dikkat çeken sözler: &quot;Kaybedersek yıkıcı olur&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme'de görülen tarifeler davasına ilişkin, "bu ülke tarihinin en önemli davalarından biri" diyerek kararın aleyhine olması halinde "ikinci bir olan" hazırlayacaklarını söyledi. Trump, ABD’ye trilyonlarca dolar yatırım kazandırdığını ve Amerikalıların bu politikadan büyük fayda sağladığını savundu.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, dün ABD Yüksek Mahkemesi'nde sözlü duruşması yapılan, uyguladığı tarifelerle acil durum yetkilerini aşıp aşmadığının değerlendirildiği davaya ilişkin soruları cevapladı.

Yüksek Mahkemenin kararının aleyhte olması durumunda ne yapacağı sorulan Trump, "Umarım davayı kazanırız, bence bu, ülkemizin tarihindeki en önemli davalardan biri." diye konuştu.

Yüksek Mahkeme kararı öncesi Trump’tan dikkat çeken sözler: "Kaybedersek yıkıcı olur" - 1. Resim

"TARİFELER SAYESİNDE OLAĞANÜSTÜ ANLAŞMALAR YAPTIK"

Trump, tarifeler sayesinde "olağanüstü" anlaşmalar yapabildiklerine dikkati çekti.

Dün Yüksek Mahkeme'de iyi iş çıkardıklarını düşündüklerini dile getiren Trump, "(Hükümetin aleyhinde karar) Ülkemiz için yıkıcı olurdu, ama aynı zamanda bir ikinci oyun planı geliştirmemiz gerekeceğini de düşünüyorum. Ne olacağını göreceğiz. Çoğu kişi bana yasal olarak çok iyi iş çıkardığımızı söylüyor." ifadelerini kullandı.

Trump, Yüksek Mahkemenin kararı öncesinde yeni tarifeler açıklayıp açıklamayacağına dair soruya, "Hayır." cevabını verdi.

Tarifeler sayesinde trilyonlarca dolar yatırım aldıklarını ve ticaret anlaşmaları yaptıklarını vurgulayan Trump, "Kimsenin ülkemize bu kadar büyük bir yıkım yaşatacağını hayal bile edemiyorum. Trilyonlarca doları geri ödemek zorunda kalırız." dedi.

"AMERİKALILAR TARİFELERLE MUAZZAM BİR KAZANÇ ELDE EDİYOR"

Trump, dün bir Yüksek Mahkeme yargıcı tarafından söylenen "tarifelerin Amerikalılar tarafından ödenen vergiler olduğu" ifadelerine katılıp katılmadığına yönelik soru üzerine, şunları dile getirdi:

"Bence bir şey ödüyor olabilirler ancak genel etkiyi ele aldığımızda, Amerikalılar muazzam bir kazanç elde ediyorlar. Ulusal güvenlik alanında ilerleme kaydediyorlar. Ekonomi alanında ilerleme kaydediyorlar, pek çok farklı alanda ilerleme kaydediyorlar ve ülkelerine olan saygıyı da artırıyorlar. Diğer ülkeler eskiden bize gülüyordu."

Kaynak: Anadolu Ajansı

