Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulmuştu! 10 milyon dolar tazminat kazandı

6 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulmuştu! 10 milyon dolar tazminat kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
6 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulmuştu! 10 milyon dolar tazminat kazandı
Silah, Okul, Öğretmen, Tazminat, Dava, Virginia, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD’de2023 yılında 6 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulan Abigail Zwerner adındaki öğretmene 10 milyon dolar tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Zwerner, okulun eski müdür yardımcısına 40 milyon dolarlık dava açmıştı.

ABD’nin Virginia eyaletinde 2023 yılında 6 yaşındaki öğrencisi tarafından silahla vurulan Abigail Zwerner adlı öğretmen, okul yöneticisine açtığı ihmal davasında 10 milyon dolar tazminat kazandı.

ESKİ MÜDÜR YARDIMCISINA 10 MİLYON DOLARLIK DAVA

ABD’nin Virginia eyaletindeki Newport News şehrinde 2023 yılı Ocak ayında 6 yaşındaki öğrencisi tarafından sınıfta silahla vurulan Abigail Zwerner isimli kadın öğretmen, çalıştığı ilkokulun eski müdür yardımcısı aleyhinde açtığı davayı kazandı. Eski Müdür Yardımcısı Ebony Parker’ı çocuğun okula silah getirdiğine ilişkin bildirimleri dikkate almamakla suçlayarak, 40 milyon dolarlık tazminat davası açan Zwerner, jüri üyeleri tarafından haklı bulundu. Jüri üyeleri, Ebony Parker’ı ağır ihmalden suçlu bulurken, Zwerner’in alacağı tazminat miktarını ise 10 milyon dolar olarak belirledi.

OLAY SONRASI 5 AMELİYAT GEÇİRDİ 

Polis raporuna göre 6 yaşındaki öğrenci, 9 mm tabancayı evden alıp sırt çantasında okula götürmüş, sınıfta çantasından çıkarmış ve Zwerner’e tek el ateş ederek öğretmenini elinden ve göğsünden vurmuştu. Zwerner, vurulmasına rağmen önce sınıftaki öğrencileri tahliye etmiş, yaralandığı elinden beş defa ameliyat olmuştu. Kurşun halen göğsünden çıkarılamayan Zwerner’ın avukatları, Richneck İlkokulu eski Müdür Yardımcısı Ebony Parker’ın "çocuğun okula silah getirdiği" yönündeki uyarıları duyduğunu fakat zamanında tedbir almadığını savundu. Savunma avukatları ise Parker’ın böyle bir saldırı yaşanacağını öngörmüş olmasının imkansız olduğunu savundu.
Eski Müdür Yardımcısı Parker, önümüzdeki ay çocuk istismarı ve ihmal suçlamalarıyla ceza davasında yargılanacak.

ÇOCUĞUN ANNESİ 21 AY CEZA ALMIŞTI

Okula silah getiren 6 yaşındaki çocuğun annesi Deja Taylor, 2023 yılında uyuşturucu tesiri altında silah bulundurmak ve silah satın alırken yanlış beyanda bulunmak suçlarından 21 ay hapis cezası almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Koca Mustafapaşa Caddesi nasıl yazılır, TDK’ya göre doğru yazımı nedir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Terör örgütü DEAŞ'in saldırıları sonrası ağır hasar almıştı! Musul Havalimanı 11 yıl sonra açıldı - DünyaMusul Havalimanı 11 yıl sonra yeniden açıldıYahudi lobisi alarma geçti: Mamdani için "Mamdani Monitor" kuruldu - DünyaYahudi lobisi alarma geçti! Mamdani'yi takip edeceklerBir ülke daha İbrahim Anlaşması'na dahil oluyor! Kazakistan lideri Tokayev Beyaz Saray yolunda - DünyaBir ülke daha İbrahim Anlaşması'na dahil oluyor!Beyaz Saray'da panik anları! Canlı yayın sırasında yere yığıldı - DünyaCanlı yayın sırasında yere yığıldıABD'de işten çıkarmalar krize gidiyor! Son 22 yılın en yüksek seviyeleri - DünyaABD'de işten çıkarmalar krize gidiyor!140'tan fazla ölü, on binlerce kayıp! Asya'yı yıkan tayfun Vietnam'a ulaştı - Dünya140'tan fazla ölü, on binlerce kayıp!
Sonraki Haber Yükleniyor...