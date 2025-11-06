6 yaşındaki öğrencisi tarafından vurulmuştu! 10 milyon dolar tazminat kazandı

ABD’nin Virginia eyaletinde 2023 yılında 6 yaşındaki öğrencisi tarafından silahla vurulan Abigail Zwerner adlı öğretmen, okul yöneticisine açtığı ihmal davasında 10 milyon dolar tazminat kazandı.

ESKİ MÜDÜR YARDIMCISINA 10 MİLYON DOLARLIK DAVA

ABD’nin Virginia eyaletindeki Newport News şehrinde 2023 yılı Ocak ayında 6 yaşındaki öğrencisi tarafından sınıfta silahla vurulan Abigail Zwerner isimli kadın öğretmen, çalıştığı ilkokulun eski müdür yardımcısı aleyhinde açtığı davayı kazandı. Eski Müdür Yardımcısı Ebony Parker’ı çocuğun okula silah getirdiğine ilişkin bildirimleri dikkate almamakla suçlayarak, 40 milyon dolarlık tazminat davası açan Zwerner, jüri üyeleri tarafından haklı bulundu. Jüri üyeleri, Ebony Parker’ı ağır ihmalden suçlu bulurken, Zwerner’in alacağı tazminat miktarını ise 10 milyon dolar olarak belirledi.

OLAY SONRASI 5 AMELİYAT GEÇİRDİ

Polis raporuna göre 6 yaşındaki öğrenci, 9 mm tabancayı evden alıp sırt çantasında okula götürmüş, sınıfta çantasından çıkarmış ve Zwerner’e tek el ateş ederek öğretmenini elinden ve göğsünden vurmuştu. Zwerner, vurulmasına rağmen önce sınıftaki öğrencileri tahliye etmiş, yaralandığı elinden beş defa ameliyat olmuştu. Kurşun halen göğsünden çıkarılamayan Zwerner’ın avukatları, Richneck İlkokulu eski Müdür Yardımcısı Ebony Parker’ın "çocuğun okula silah getirdiği" yönündeki uyarıları duyduğunu fakat zamanında tedbir almadığını savundu. Savunma avukatları ise Parker’ın böyle bir saldırı yaşanacağını öngörmüş olmasının imkansız olduğunu savundu.

Eski Müdür Yardımcısı Parker, önümüzdeki ay çocuk istismarı ve ihmal suçlamalarıyla ceza davasında yargılanacak.

ÇOCUĞUN ANNESİ 21 AY CEZA ALMIŞTI

Okula silah getiren 6 yaşındaki çocuğun annesi Deja Taylor, 2023 yılında uyuşturucu tesiri altında silah bulundurmak ve silah satın alırken yanlış beyanda bulunmak suçlarından 21 ay hapis cezası almıştı.