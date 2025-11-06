Yahudi lobisi alarma geçti: Mamdani için "Mamdani Monitor" kuruldu

ABD merkezli İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (ADL), New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani’nin faaliyetlerini yakın takibe alacağını açıkladı.

ADL Direktörü Jonathan Greenblatt, dün yaptığı açıklamada, Mamdani’nin politikalarını ve atadığı isimleri inceleyecek Mamdani Monitor adında bir sistemin kurulacağını duyurdu. Greenblatt, bu mekanizmanın temel amacının "Yahudi topluluğunun güvenliğini tehdit edecek durumları belirlemek" olduğunu ifade etti.

BDS HAREKETİ DE DESTEK VERİYOR

ABD'nin en büyük Yahudi lobilerinden biri olan ADL'nin direktörü, Mamdani'nin Filistin'e destek için İsrail karşıtı eylemler düzenleyen Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) Hareketi'ne destek verdiğini de hatırlattı.

Filistinlilere yönelik hak ihlallerinden ötürü İsrail'i destekleyen markalara karşı boykot çağrısında bulunan BDS hareketi, sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla 20 yıl önce kurulmuştu.

Greenblatt, Mamdani yönetiminden geçmişlerinde antisemitizm bulunan kişileri göreve atamamasını, sinagoglar ve Yahudi okulları için polis koruması sağlamasını istediklerini de belirtti.

İSRAİL, NEW YORK'TA KAYBETTİ

CNN'in yaptığı sandık çıkış anketleri, Yahudi seçmenlerin yüzde 66'sının Mamdani'nin rakiplerine oy verdiğini göstermişti. Yahudi seçmenlerin yüzde 63'ünün bağımsız yarışan eski New York Valisi Andrew Cuomo'ya oy verdiği, bu oranın Mamdani için yüzde 33, Cumhuriyetçi Curtis Sliwa içinse yüzde 3 olduğu belirlenmişti.

Mamdani'nin zaferine radikal sağcı İsrail yönetiminden de tepkiler gelmişti. Irkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, siyasetçinin "Hamas'ı desteklediğini ve İsrail'den nefret ettiğini" öne sürmüştü.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli de "Bir zamanlar küresel özgürlüğün sembolü olan şehir, anahtarlarını bir Hamas destekçisine devretti" demişti.

Diğer yandan Jewish Voice for Peace ve Jews for Racial and Economic Justice gibi sol eğilimli Yahudi grupları Mamdani'yi desteklemişti.

Mamdani, 4 Kasım'daki seçimi kazanarak New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı oldu.

ABD'nin en büyük sosyalist örgütü Amerika Demokratik Sosyalistleri'ne (DSA) üye Mamdani, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da tutuklanması gerektiğini söylemesiyle tartışmaya neden olmuştu.