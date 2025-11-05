İsrail yasa büründü! Mamdani’nin zaferinden dolayı "kaybettik" dediler

Ön seçim döneminden bu yana Zohran Mamdani’nin adaylığını engellemek için milyonlarca dolarlık fonlar akıtan İsrail yanlısı lobiler, sandıktan çıkan sonuçla büyük bir hezimete uğradı. Demokrat Parti adayı Mamdani’nin New York Belediye Başkanı seçilmesi, Tel Aviv’de adeta yas havası estirdi.

İsrail'in eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, Mamdani’nin zaferini “İsrail’i seven herkes için kara bir gün” sözleriyle değerlendirdi.

Erdan, İsrail’in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, Mamdani’nin Gazze’deki soykırıma ilişkin açıklamalarını hatırlatarak New York’un yeni Belediye Başkanı’nı “antisemitik olmakla” suçladı. “Mamdani’nin İsrail karşıtı söylemlerine rağmen seçimi kazanması hepimiz için geleceğe dair büyük bir kırmızı bayraktır.” dedi.

İSRAİLLİ BAKAN'DAN YAPAY ZEKALI PAYLAŞIM

İsrail’in Diaspora Bakanı Amichai Chikli de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mamdani’yi hedef aldı. Chikli, Özgürlük Heykeli’nin boynu bükülmüş ve meşalesi sönmüş şekilde tasvir edildiği yapay zeka destekli bir görsel kullanarak "Bir zamanlar küresel özgürlüğün sembolü olan şehir, anahtarlarını bir Hamas destekçisine devretti." şeklinde yorum paylaştı.

Chikli, bu seçimin New York için "kritik bir dönüm noktası" olduğunu belirterek, “İsrail dışında dünyanın en büyük Yahudi topluluğunun kalesi olan bu yerin temelleri sarsılıyor. New York, Londra’nın içine düştüğü uçuruma gözleri açık yürüyor.” dedi.

Diğer yandan İsrail’in mevcut BM Daimi Temsilcisi Danny Danon da X hesabından yaptığı paylaşımda, Mamdani’nin "kışkırtıcı sözlerinin kendilerini caydıramayacağını" söyledi. İsrail’in New York Başkonsolosu Ofir Akunis ise Mamdani’nin Filistin yanlısı gösterilere destek verdiğini hatırlatarak "Yahudi toplumu için tehlike oluşturduğunu" öne sürdü.

NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI

Resmî olmayan sonuçlara göre Zohran Mamdani, oyların yüzde 50,4’ünü alarak New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu. Mamdani, uygun fiyatlı konut, ücretsiz toplu taşıma ve çocuk bakımı gibi sosyal politikalarla öne çıkan kampanyasıyla dikkat çekmişti.

New York Belediye Başkanı seçilirse Netanyahu'yu UCM kararınca tutuklayabileceğini söylemişti.