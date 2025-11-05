Zohran Mamdani nereli, kimdir? New York Belediye Başkanı oldu

ABD’nin en büyük kenti New York’ta yapılan belediye başkanlığı seçimi, yüksek katılımla gerçekleşti. Oyların büyük kısmının sayılmasıyla Demokrat Partili Zohran Mamdani’nin seçimi kazandığı bildirildi. İlk kez Güney Asya kökenli ve Müslüman bir isim New York Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak

ZOHRAN MAMDANİ NERELİ, KÖKENİ NE?

Zohran Kwame Mamdani 18 Ekim 1991’de Uganda’nın başkenti Kampala’da dünyaya geldi. Çocuk yaşta ailesiyle birlikte ABD’ye göç eden Mamdani, eğitim hayatının büyük bölümünü New York’ta tamamladı. Hem Afrika hem Güney Asya kökenli bir aileden gelen Mamdani, doğduğu ülke ve kültürel geçmişi nedeniyle ABD siyasetinde çok kültürlü profiliyle öne çıkan bir isim olarak değerlendiriliyor.

Seçilmesiyle birlikte, kent tarihinde Güney Asya kökenli ilk belediye başkanı unvanını aldı.

ZOHRAN MAMDANİ DİNİ NE?

Zohran Mamdani, kendisini Şii Müslüman olarak tanımlıyor. ABD’de son yıllarda yükselen çeşitlilik ve temsil tartışmalarında Mamdani’nin seçilmesi, dini kimliğiyle de tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?

Zohran Mamdani Amerikan siyasetinde Demokrat Parti ve Amerika Demokratik Sosyalistleri ile öne çıkan isimlerden biri. 2021’den bu yana New York Eyalet Meclisi’nde Queens merkezli 36. bölgenin temsilcisi olarak görev yaptı. Konut politikaları, toplu taşıma, kamu hizmetleri ve sosyal programların güçlendirilmesi, yasama öncelikleri arasında yer aldı.

2025 seçimleri sürecinde ücretsiz şehir içi otobüsler, kamusal çocuk bakımı, kira artışlarının sınırlandırılması, belediyeye ait marketler kurulması ve uygun fiyatlı sosyal konut projeleri gibi vaatleri ön plana çıktı. Kampanya döneminde Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi ilerici siyasetçilerden aldığı destek dikkat çekti. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, “New York’un daha yaşanabilir bir şehir olması için çalışacağım” mesajını verdi.