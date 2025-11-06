Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Berke Özer, bu kez Lille'i yaktı

Berke Özer, bu kez Lille'i yaktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Berke Özer, bu kez Lille&#039;i yaktı
UEFA Avrupa Ligi, Lille, Berke Özer, Kızılyıldız, Penaltı, Mağlubiyet, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında Berke Özer'in penaltıya sebebiyet verdiği mücadelede Lille, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında 9 karşılaşma oynanırken sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.

Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Fransız ekibi Lille, deplasmanda Kızılyıldız'a 1-0 yenildi.

BERKE ÖZER PENALTI YAPTIRDI

Kızılyıldız, 83. dakikada Berke Özer'in sebebiyet verdiği penaltı sonrası 85. dakikada Marko Arnautovic'in golüyle mücadeleyi kazandı. Son haftalarda yaptığı penaltı kurtarışlarıyla adından söz ettiren Berke, bu kez kalesini gole kapatamadı.

LILLE 6 PUANDA KALDI

Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alan Kızılyıldız, puanını 4'e yükseltti. Son 2 maçında mağlup olan Lille ise 6 puanda kaldı.

Fransız ekibi, bir sonraki maçında Dinamo Zagreb'i konuk edecek. Kızılyıldız ise sahasında FCSB'yi ağırlayacak.

PORTO BERABERE KALDI

Portekiz ekibi Porto, milli futbolcu Deniz Gül'ün 79 dakika görev yaptığı Utrecht deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Basel (İsviçre) - FCSB (Romanya): 3-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Lille (Fransa): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Celta Vigo (İspanya): 0-3

Malmö (İsveç) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-1

Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 3-1

Nice (Fransa) - Freiburg (Almanya): 1-3

Salzburg (Avusturya) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 2-0

Sturm Graz (Avusturya) - Nottingham Forest (İngiltere): 0-0

Utrecht (Hollanda) - Porto (Portekiz): 1-1

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, EuroLeague'de 4. galibiyetini aldıYüksek Mahkeme kararı öncesi Trump’tan dikkat çeken sözler: "Kaybedersek yıkıcı olur"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe, EuroLeague'de 4. galibiyetini aldı - SporFenerbahçe, EuroLeague'de 4. galibiyetini aldıArda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i iki golle kazandı - SporArda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i iki golle kazandıPFDK, Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü'nün cezalarını açıkladı! Derbinin faturası ağır oldu - SporYalçın ve Kökçü'nün cezaları açıklandıSamsunspor'dan Filistin için anlamlı koreografi - SporSamsunspor'dan Filistin için anlamlı koreografiBeşiktaş'ta Orkun Kökçü'den derbi sonrası ilk açıklama - SporOrkun Kökçü'den derbi sonrası ilk açıklamaCanlı: Fenerbahçe, Viktoria Plzen ile deplasmanda karşılaşıyor - SporFenerbahçe, Plzen ile deplasmanda karşılaşıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...