Berke Özer, bu kez Lille'i yaktı

UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında 9 karşılaşma oynanırken sürpriz sonuçlar ortaya çıktı.

Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Fransız ekibi Lille, deplasmanda Kızılyıldız'a 1-0 yenildi.

BERKE ÖZER PENALTI YAPTIRDI

Kızılyıldız, 83. dakikada Berke Özer'in sebebiyet verdiği penaltı sonrası 85. dakikada Marko Arnautovic'in golüyle mücadeleyi kazandı. Son haftalarda yaptığı penaltı kurtarışlarıyla adından söz ettiren Berke, bu kez kalesini gole kapatamadı.

LILLE 6 PUANDA KALDI

Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alan Kızılyıldız, puanını 4'e yükseltti. Son 2 maçında mağlup olan Lille ise 6 puanda kaldı.

Fransız ekibi, bir sonraki maçında Dinamo Zagreb'i konuk edecek. Kızılyıldız ise sahasında FCSB'yi ağırlayacak.

PORTO BERABERE KALDI

Portekiz ekibi Porto, milli futbolcu Deniz Gül'ün 79 dakika görev yaptığı Utrecht deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Basel (İsviçre) - FCSB (Romanya): 3-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Lille (Fransa): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Celta Vigo (İspanya): 0-3

Malmö (İsveç) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-1

Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 3-1

Nice (Fransa) - Freiburg (Almanya): 1-3

Salzburg (Avusturya) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 2-0

Sturm Graz (Avusturya) - Nottingham Forest (İngiltere): 0-0

Utrecht (Hollanda) - Porto (Portekiz): 1-1