Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i iki golle kazandı
UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Teknik Direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, İzlanda temsilcisi Breidablik'i 2-0 mağlup etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.
SAMSUNSPOR ZİRVEDE
Samsunspor, sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve haftanın kalan maçları öncesi averajla liderliğe yerleşti.
ARDA TURAN'IN TAKIMI KAZANDI
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Breidablik'i ağırladığı karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Shakhtar, 6 puana yükseldi. İzlanda ekibi ise bir puanda kaldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Samsunspor - Hamrun Spartans (Malta): 3-0
AEK (Yunanistan) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-1
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Aberdeen (İskoçya): 0-0
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1
Mainz 05 (Almanya) - Fiorentina (İtalya): 2-1
Celje (Slovenya) - Legia Varşova (Polonya): 2-1
Noah (Ermenistan) - Sigma Olomouc (Çekya): 1-2
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Breidablik (İzlanda): 2-0
Sparta Prag (Çekya) - Rakow (Polonya): 0-0