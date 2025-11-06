Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i iki golle kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Teknik Direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, İzlanda temsilcisi Breidablik'i 2-0 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

SAMSUNSPOR ZİRVEDE

Samsunspor, sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve haftanın kalan maçları öncesi averajla liderliğe yerleşti.

ARDA TURAN'IN TAKIMI KAZANDI

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Breidablik'i ağırladığı karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Shakhtar, 6 puana yükseldi. İzlanda ekibi ise bir puanda kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Samsunspor - Hamrun Spartans (Malta): 3-0

AEK (Yunanistan) - Shamrock Rovers (İrlanda): 1-1

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Aberdeen (İskoçya): 0-0

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1

Mainz 05 (Almanya) - Fiorentina (İtalya): 2-1

Celje (Slovenya) - Legia Varşova (Polonya): 2-1

Noah (Ermenistan) - Sigma Olomouc (Çekya): 1-2

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Breidablik (İzlanda): 2-0

Sparta Prag (Çekya) - Rakow (Polonya): 0-0

