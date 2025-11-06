Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den derbi sonrası ilk açıklama

Beşiktaş Kaptanı Orkun Kökçü, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye mağlup oldukları derbinin ardından ilk kez konuştu. Milli futbolcu, Fenerbahçe derbisinde tepkilere neden olan kırmızı kartı sonrası sessizliğini bozdu.

Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinde tepkilere neden olan kırmızı kartı sonrası sessizliğini bozdu.

İşte Orkun Kökçü'nün açıklaması:

"Büyük Beşiktaş Ailesi,

Birkaç gündür yaşananları içimde tartmak ve kendimle baş başa kalmak istedim. Beşiktaş formasını giymek sadece sahaya çıkmak değil, milyonların sorumluluğunu taşımak demektir. Bu bilinçle, yaşananlardan sonra hemen konuşmak yerine önce düşünmeyi tercih ettim.

Maalesef oyunun heyecanı ve duygusu içinde verdiğim karar takımımızı zor durumda bıraktı. Bunun üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum. Ancak aynı zamanda biliyorum ki futbol kolektif bir oyundur ve sonuçlar birçok faktörün birleşimidir. O gün bizim adımıza talihsizliklerin üst üste geldiği bir karşılaşmaydı.

Elbette konuşulacak çok nokta var, örneğin o ana kadar sahada nasıl üstün bir oyun sergilediğimiz. Bu da aslında biz istediğimizde neler yapabileceğimizi gösteren güçlü bir işaretti. Bazen çok fazla istemek, hata yapmanıza sebep olabiliyor. Bu da bana önemli bir hatırlatma oldu.

Zor bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Ama biz büyük bir aileyiz ve sorunlarımızı da bu ailenin içinde birlikte çözmeyi biliriz.

Dışarıdan gelen seslere kulak asmadan, kendi içimizdeki bağa, birliğe ve inanca sarılarak yolumuza devam edeceğiz. Ben de, bu yaşananlardan çıkarımlarımı yaparak üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım.

Destek veren, eleştiren ve bu camianın büyüklüğünü bana bir kez daha hissettiren herkese teşekkür ederim.

Saygılarımla,

Orkun Kökçü"

