Fenerbahçe, EuroLeague'de 4. galibiyetini aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 9. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 81-67 mağlup etti ve organizasyonda 4. galibiyetini aldı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 9. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 81-67 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, organizasyonda 4. galibiyetini aldı. LDLC ASVEL ise 7. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. İlk basketini 4. dakikada bulabilen Fenerbahçe Beko, kalan bölümde toparlandı ve dış atışlardan üst üste kaydettiği sayılarla ilk periyodu 18-10 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte sarı-lacivertli takım, hücumda yakaladığı yüksek yüzdeyle maçın kontrolünü ele geçirdi. Tarık Biberovic ve Melli'nin sayılarıyla farkı 18. dakikada 15'e (41-26) kadar çıkaran Fenerbahçe, soyunma odasına 45-34 üstün girdi.

Üçüncü periyoda istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe Beko, 5 sayı bulabilen LDLC ASVEL karşısında ilk 4 dakika 21 saniyede skor üretemedi. Son bölümde hücumda biraz toparlanan sarı-lacivertliler, bu çeyreği 59-48 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, Hall'ün etkili oynadığı dördüncü ve son periyotta farkı açtı ve karşılaşmayı 81-67 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Tomasz Trawicki (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Hall 10, Horton Tucker 6, Tarık Biberovic 10, Jantunen 3, Birch 4, Bacot 3, Baldwin 14, Melli 12, Boston 8, Onuralp Bitim, Colson 11, Metecan Birsen

LDLC ASVEL: Atamna 5, Watson 12, Massa 6, Seljaas 7, Ndiaye 10, Ngouama 3, Vautier 6, Traore 18

1. Periyot: 18-10

Devre: 45-34

3. Periyot: 59-48

Beş faulle çıkanlar: 36.06 Birch, 39.38 Melli (Fenerbahçe)

Kaynak: Anadolu Ajansı

