'Kritik mineraller listesi' 3 yıl aradan sonra güncellendi! Gümüş listede: 10 yeni maden eklendi

'Kritik mineraller listesi' 3 yıl aradan sonra güncellendi! Gümüş listede: 10 yeni maden eklendi

- Güncelleme:
Gümüş, bakır, kurşun, uranyum, metalurjik kömür, bor ve fosfatı gibi mineraller, ABD'nin 'kritik mineraller' listesine girdi. Böylece 2022'de 50 olan listedeki kritik minerallerin sayısı 60'a çıktı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), ülke ekonomisi, ulusal güvenliği ve tedarik zinciri için hayati öneme sahip kritik minerallerin listesini güncelledi.

10 MİNERAL DAHA 'KRİTİK MİNERAL' OLDU

Ülkenin mineral tedarik zincirlerini güvence altına almak için uygulanacak stratejilere yön veren listeye, 10 yeni kritik mineral eklendi.

Gümüş, bakır, potaş, silikon, renyum, kurşun, uranyum, metalurjik kömür, fosfat ve bor, listeye yeni eklenen kritik mineraller oldu.

Böylece 2022'de 50 olan listedeki kritik minerallerin sayısı 60'a çıktı.

