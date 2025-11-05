Orta Doğu'da F-35 satılan ikinci ülke olabilir! ABD sıcak bakıyor

Orta Doğu'da bir ülke daha, Lockheed Martin üretimi F-35 savaş uçaklarının bir sonraki müşterisi olabilir.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump yönetimi, Suudi Arabistan’a 48 adet F-35 satışı konusunu değerlendiriyor.

ABD, SATIŞA SICAK BAKIYOR

Reuters’ın adını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Washington ziyaretinden önce satışa onay vermeyi değerlendiriyor.

The Arab Weekly'den edinilen bilgilere göre Veliaht prensin 18 Kasım’da Başkan Donald Trump’la görüşmesi planlanıyor. Haberde, Pentagon’un satışa zaten ön onay verdiği ve konunun "aylardır üst düzeyde tartışıldığı" belirtiliyor.

ORTA DOĞU'DA F-35 SATIŞI YAPILAN İKİNCİ ÜLKE Mİ OLACAK?

Kaynaklardan biri ve bir ABD’li yetkiliye göre, Suudi Arabistan bu yılın başlarında Trump’a doğrudan başvurarak F-35 talebini yeniledi.

Yetkili, satış sürecinin "sistemde ilerlediğini" ancak resmî onay için bakanlar kurulu düzeyinde onay, Trump’ın imzası ve Kongre’ye bildirim gerektiğini söyledi.

Bu satışın onaylanması, Orta Doğu dengeleri açısından büyük bir adım olacak.

Bugüne kadar İsrail dışında hiçbir Orta Doğu ülkesine F-35 satışı yapılmadı.

İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait F-35I "Adir" jetleri, ülkenin hava gücünün en gelişmiş unsurları arasında yer alıyor. İsrail bugüne kadar 75 adet F-35 sipariş etti ve bu uçakların giderek artan bir kısmı İsrail üretimi sistem ve silahlarla donatılıyor. İsrail jetleri, özellikle İran’a yönelik operasyonlar da dahil olmak üzere birçok muharebe görevinde kullanıldı.

EUROFİGHTER VE RAFALE ALTERNATİFLERİ

Suudi Arabistan uzun süredir Birleşik Krallık merkezli BAE Systems aracılığıyla 48 yeni Typhoon alımı için görüşmeler yürütüyor. Ancak Eurofighter konsorsiyumuna dahil olan Almanya, insan hakları gerekçesiyle satışlara veto koyduğu için anlaşma yıllardır ilerleyemiyor.

Riyad, 2023’te 54 Dassault Rafale jeti almak için Fransa ile görüşmelere başladı. Fransız uçaklarının alınması, Suudi savunma politikasında yeni bir yön değişikliğine işaret edebilir. Bu adım, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın "Vizyon 2030" modernleşme planı çerçevesinde savunma ortaklıklarını çeşitlendirme hedefiyle de uyumlu.

Öte yandan Boeing, 2024 yılında F-15EX Eagle II modelini Suudi Arabistan’a teklif etti.