Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Orta Doğu'da F-35 satılan ikinci ülke olabilir! ABD sıcak bakıyor

Orta Doğu'da F-35 satılan ikinci ülke olabilir! ABD sıcak bakıyor

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Orta Doğu&#039;da F-35 satılan ikinci ülke olabilir! ABD sıcak bakıyor
ABD, Orta Doğu, Suudi Arabistan, F-35, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Orta Doğu'da İsrail'den sonra bir ülke daha Lockheed Martin üretimi F-35 savaş uçaklarının bir sonraki müşterisi olabilir. ABD Başkanı Trump hükümeti, 48 adet F-35 satışı konusunu değerlendiriyor. Pentagon’un satışa zaten ön onay verdiği ve konunun "aylardır üst düzeyde tartışıldığı" belirtiliyor.

Orta Doğu'da bir ülke daha, Lockheed Martin üretimi F-35 savaş uçaklarının bir sonraki müşterisi olabilir.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump yönetimi, Suudi Arabistan’a 48 adet F-35 satışı konusunu değerlendiriyor. 

ABD, SATIŞA SICAK BAKIYOR

Reuters’ın adını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Washington ziyaretinden önce satışa onay vermeyi değerlendiriyor.

The Arab Weekly'den edinilen bilgilere göre Veliaht prensin 18 Kasım’da Başkan Donald Trump’la görüşmesi planlanıyor. Haberde, Pentagon’un satışa zaten ön onay verdiği ve konunun "aylardır üst düzeyde tartışıldığı" belirtiliyor.

Orta Doğu'da F-35 satılan ikinci ülke olabilir! ABD sıcak bakıyor - 1. Resim

ORTA DOĞU'DA F-35 SATIŞI YAPILAN İKİNCİ ÜLKE Mİ OLACAK?

Kaynaklardan biri ve bir ABD’li yetkiliye göre, Suudi Arabistan bu yılın başlarında Trump’a doğrudan başvurarak F-35 talebini yeniledi.

Yetkili, satış sürecinin "sistemde ilerlediğini" ancak resmî onay için bakanlar kurulu düzeyinde onay, Trump’ın imzası ve Kongre’ye bildirim gerektiğini söyledi.

Bu satışın onaylanması, Orta Doğu dengeleri açısından büyük bir adım olacak.

Bugüne kadar İsrail dışında hiçbir Orta Doğu ülkesine F-35 satışı yapılmadı.

İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait F-35I "Adir" jetleri, ülkenin hava gücünün en gelişmiş unsurları arasında yer alıyor. İsrail bugüne kadar 75 adet F-35 sipariş etti ve bu uçakların giderek artan bir kısmı İsrail üretimi sistem ve silahlarla donatılıyor. İsrail jetleri, özellikle İran’a yönelik operasyonlar da dahil olmak üzere birçok muharebe görevinde kullanıldı.

Orta Doğu'da F-35 satılan ikinci ülke olabilir! ABD sıcak bakıyor - 2. Resim

EUROFİGHTER VE RAFALE ALTERNATİFLERİ

Suudi Arabistan uzun süredir Birleşik Krallık merkezli BAE Systems aracılığıyla 48 yeni Typhoon alımı için görüşmeler yürütüyor. Ancak Eurofighter konsorsiyumuna dahil olan Almanya, insan hakları gerekçesiyle satışlara veto koyduğu için anlaşma yıllardır ilerleyemiyor.

Riyad, 2023’te 54 Dassault Rafale jeti almak için Fransa ile görüşmelere başladı. Fransız uçaklarının alınması, Suudi savunma politikasında yeni bir yön değişikliğine işaret edebilir. Bu adım, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın "Vizyon 2030" modernleşme planı çerçevesinde savunma ortaklıklarını çeşitlendirme hedefiyle de uyumlu.

Öte yandan Boeing, 2024 yılında F-15EX Eagle II modelini Suudi Arabistan’a teklif etti. 

Kaynak: Dış Haberler

Ticaret savaşında kritik duruşma! Trump’ın tarifeleri için tarihi gün
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump’tan iddialı tahmin: Kapalı hükümete rağmen borsada rekor bekliyor - DünyaKapalı hükümete rağmen borsada rekor bekliyorABD ile Rusya hattında restleşme: Nükleer bombayı fırlatın - DünyaWashington-Moskova hattında gerilim tırmanıyorGazze'nin altında betonlu dehşet! 150 kişi diri diri gömülüyor - DünyaGazze'nin altında betonlu dehşet!Tel Aviv-Atina hattında askeri yakınlaşma! Düzinelerce savaş uçağıyla tatbikat yaptılar - DünyaTel Aviv-Atina hattında askeri yakınlaşma!Pakistan'da yolcu otobüsü ile LPG yüklü tanker kaza yaptı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı - DünyaPakistan'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varİsrail Başbakanı Netanyahu'ya mahkemede vicdan sınavı! 'Oğlumu sen öldürdün' - DünyaNetanyahu'ya mahkemede vicdan sınavı!
Sonraki Haber Yükleniyor...