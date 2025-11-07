Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 bütçesine dev destek: 50 milyar lira eklendi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2026 yılı bütçesi kapsamında önemli bir adım atıldı. AK Parti ve MHP milletvekillerinin oybirliğiyle kabul edilen önergeye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçesi 50 milyar lira artırıldı.

Habertürk'ün haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın2026 yılı bütçesinde yapılan bu ekleme, tarım sektörünün desteklenmesi ve üretim kapasitesinin artırılması yönünde atılmış kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.