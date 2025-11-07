Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 bütçesine dev destek: 50 milyar lira eklendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 bütçesine dev destek: 50 milyar lira eklendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı&#039;nın 2026 bütçesine dev destek: 50 milyar lira eklendi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 bütçesine 50 milyar lira eklenmesini oybirliğiyle kabul etti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2026 yılı bütçesi kapsamında önemli bir adım atıldı. AK Parti ve MHP milletvekillerinin oybirliğiyle kabul edilen önergeye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçesi 50 milyar lira artırıldı.

Habertürk'ün haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın2026 yılı bütçesinde yapılan bu ekleme, tarım sektörünün desteklenmesi ve üretim kapasitesinin artırılması yönünde atılmış kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 bütçesine dev destek: 50 milyar lira eklendi - 1. Resim

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

'Kritik mineraller listesi' 3 yıl aradan sonra güncellendi! Gümüş listede: 10 yeni maden eklendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sinop ve Trakya'da nükleer santral hazırlığı! Bakan Bayraktar görüşmelere dair detay verdi - EkonomiTürkiye'de 2 noktaya daha 'nükleer' santral!7000 TL'lik hesabı 'boyoz hesabı' pahalıya patladı! Bakanlık o anları paylaştı, 47 bin 490 TL ceza kesildi - Ekonomi7000 TL'lik 'boyoz hesabı' pahalıya patladı!Borsa İstanbul yükseliş trendinde! Altın yeniden tırmanıyor - EkonomiBorsa İstanbul yükseliş trendinde! Altın yeniden tırmanıyor'Altın geçmiş, gümüş gelecek'! 6 ayda yüzde 30 yükseldi, yeni güvenli liman olabilir mi? - EkonomiFiyatlar son 6 ayda yüzde 30 yükseldiYüzde 65 zam talebiyle 9 bin Starbucks çalışanı greve gidecek! - EkonomiABD'de Starbucks baristaları grev hazırlığındaAltın fiyatları uçtu, vatandaş kasasını açtı! 73 il sürekli aldı, 8 il elinde ne varsa sattı - Ekonomi73 il aldı, 8 il elinde ne varsa sattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...