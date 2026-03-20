Serie A ekibi Inter'in, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamayacağı iddia edildi. İtalyan basını, Inter'in 32 yaşındaki milli futbolcu için beklediği bonservis bedelini yazdı.

Yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceğine dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

10 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; İtalyan kulübü, 32 yaşındaki oyuncunun 2027 yılında sona erecek olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma gereği yenilemeyecek. Hakan'dan 10 milyon euro bonservis bekleyen Inter'in, bu yöndeki bir teklife 'evet' diyeceği aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu, 2021 yılından bu yana Inter forması giyiyor.

GALATASARAY'DAN YAKIN TAKİP

Gelecek sezon orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde Çalhanoğlu için yeniden devreye girmesinin beklendiği ifade edildi.

25 MAÇTA 9 GOL, 4 ASİST

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen milli yıldız, bu sezon Serie A, Şampiyonlar Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nda toplam 25 maça çıktı. Çalhanoğlu, sahada kaldığı 1736 dakikada 9 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

