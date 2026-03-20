İtalyanlar duyurdu: Inter, Galatasaray'ın istediği yıldız için kararını verdi
Serie A ekibi Inter'in, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamayacağı iddia edildi. İtalyan basını, Inter'in 32 yaşındaki milli futbolcu için beklediği bonservis bedelini yazdı.
- İtalyan basını, Inter'in, Hakan Çalhanoğlu'nun 2027'de sona erecek sözleşmesini yenilemeyeceğini yazdı.
- İtalyan kulübü, oyuncu için 10 milyon euro bonservis bekliyor.
- Orta sahaya takviye yapacak Galatasaray, gelecek sezon Çalhanoğlu için yeniden devreye girebilir.
- Milli yıldız, bu sezon 25 maçta 9 gol ve 4 asist kaydetti.
Yaz transfer döneminden bu yana Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceğine dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
10 MİLYON EURO BEKLENTİSİ
La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; İtalyan kulübü, 32 yaşındaki oyuncunun 2027 yılında sona erecek olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma gereği yenilemeyecek. Hakan'dan 10 milyon euro bonservis bekleyen Inter'in, bu yöndeki bir teklife 'evet' diyeceği aktarıldı.
GALATASARAY'DAN YAKIN TAKİP
Gelecek sezon orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde Çalhanoğlu için yeniden devreye girmesinin beklendiği ifade edildi.
25 MAÇTA 9 GOL, 4 ASİST
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen milli yıldız, bu sezon Serie A, Şampiyonlar Ligi, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası'nda toplam 25 maça çıktı. Çalhanoğlu, sahada kaldığı 1736 dakikada 9 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.