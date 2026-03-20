Şampiyonlar Lig son 16 turundaki Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen, ameliyat olursa en erken Fenerbahçe derbisine yetişecek.

Galatasaray’da sakatlık yaşayan Victor Osimhen ile Noa Lang’ın sahalara ne zaman döneceği sorusu belirsizliğini koruyor. Kolunda kırık oluşan Osimhen’in ameliyat edilip edilmeyeceği Türkiye’ye döndükten sonra netleşecek.

4 MAÇI KAÇIRABİLİR

Eğer Nijeryalı yıldız ameliyat olursa en erken 26 Nisan’da oynanacak olan Fenerbahçe maçıyla sahalara dönecek. Osimhen bu süreçte ertelenen Göztepe (D), Trabzonspor, Kocaelispor ve Gençlerbirliği (D) maçlarını kaçıracak. Lang ise Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Liverpool - Galatasaray

"KIRIK TESPİT EDİLDİ, ALÇI YAPILDI"

Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmanın ilk yarısında koluna darbe alan ve ilk yarıyı tamamlayan futbolcumuz Victor Osimhen, devre arasında yapılan kontroller sonrasında kolunda kırık olma riskinden ötürü karşılaşmanın ikinci yarısında oynatılmadı. Maç sonrasında sağlık ekibimizin denetiminde hastanede yapılan kontrolde futbolcumuzun sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçı yapıldı. Yapılacak değerlendirmeler sonrasında ameliyat konusundaki karar önümüzdeki günlerde verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

