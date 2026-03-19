Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi: Kolu alçıya alındı, ilk karar çıktı
Galatasaray'ın 4-0 mağlup olduğu Liverpool maçında sakatlık geçiren ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalan Victor Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği açıklanmıştı. Ameliyat konusundaki kararın önümüzdeki günlerde verileceği belirtilen Nijeryalı futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
- Liverpool'a 4-0 mağlup olan Galatasaray'da Victor Osimhen, maçın ilk yarısında sakatlandı ve devre arasında oyundan çıktı.
- Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun kolunda kırık tespit edildiğini duyurdu.
- Osimhen, milli maç haftasında liglere verilen arada İngiltere'den ülkesi Nijerya'ya gidecek.
- Oyuncunun ameliyat olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.
- Koluna müdahale gerekirse Osimhen, Türkiye'ye planlanandan daha erken dönecek.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a 4-0 mağlup olan Galatasaray'da Victor Osimhen, ilk yarıda sakatlanmış, devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sarı-kırmızılı kulüpten karşılaşma sonrası yapılan açıklamada, yıldız golcünün kolunda kırık tespit edildiğini duyurulmuştu.
NİJERYA'DA YAKIN TAKİP
Osimhen ile ilgili yaşanan son gelişme HT Spor'da futbolseverlere aktarıldı. Hastanede kolu alçıya alınan 27 yaşındaki futbolcu, milli maç haftasında liglere verilen arada İngiltere'den ülkesi Nijerya'ya gidecek.
Ameliyat olup olmayacağı henüz netlik kazanmayan Victor Osimhen'in durumu Nijerya'da yakından takip edilecek. Koluna herhangi bir müdahalede bulunulması gerekirse Nijeryalı golcü, Türkiye'ye planlanandan daha erken dönecek.