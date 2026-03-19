Galatasaray'ın 4-0 mağlup olduğu Liverpool maçında sakatlık geçiren ve devre arasında oyundan çıkmak zorunda kalan Victor Osimhen'in sağ kolunda kırık tespit edildiği açıklanmıştı. Ameliyat konusundaki kararın önümüzdeki günlerde verileceği belirtilen Nijeryalı futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Victor Osimhen, sakatlandığı pozisyon sonrası vakit geçirdiğini düşünen Lİverpool oyuncularına tepki göstermişti.

NİJERYA'DA YAKIN TAKİP

Osimhen ile ilgili yaşanan son gelişme HT Spor'da futbolseverlere aktarıldı. Hastanede kolu alçıya alınan 27 yaşındaki futbolcu, milli maç haftasında liglere verilen arada İngiltere'den ülkesi Nijerya'ya gidecek.

Ameliyat olup olmayacağı henüz netlik kazanmayan Victor Osimhen'in durumu Nijerya'da yakından takip edilecek. Koluna herhangi bir müdahalede bulunulması gerekirse Nijeryalı golcü, Türkiye'ye planlanandan daha erken dönecek.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Galatasaray maçı sonrası İngiliz manşetlerinde tek isim: Sorunlu sezonun unutulmaz gecesi

