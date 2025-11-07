Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Özgür Özel ve Erkan Baş'ın dokunulmazlık dosyaları Meclis'te!

Özgür Özel ve Erkan Baş'ın dokunulmazlık dosyaları Meclis'te!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Özgür Özel ve Erkan Baş&#039;ın dokunulmazlık dosyaları Meclis&#039;te!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın da aralarında olduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sunuldu. Özel hakkında 7 fezleke hazırlandı.

TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'in de bulunduğu 12 milletvekili hakkında 18 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

ÖZGÜR ÖZEL VE ERKAN BAŞ DA LİSTEDE

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TİP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat.

Özgür Özel'e ait 7 ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

