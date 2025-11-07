Bahçeli'nin İmralı çıkışına DEM'den destek! "Artık Öcalan'ı dinleme zamanı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin son grup toplantısında Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyetin İmralı'ya gitmesi gerektiği çağrısını yinelemiş ve "Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP, böyle bir heyete katılmaya hazırdır." ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli'nin açıklamalarına DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan destek geldi. Doğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına dair düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına da atıfta bulunarak şunları kaydetti: