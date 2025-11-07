Bahçeli'nin İmralı çıkışına DEM'den destek! "Artık Öcalan'ı dinleme zamanı"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyetin İmralı'ya gitmesi gerektiğini söylemesinin yankıları devam ediyor. Bahçeli'nin çağrısı ile ilgili konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Şimdi artık Abdullah Öcalan'ı dinleme zamanı. Silahların devre dışı bırakılması, bunun kalıcı hâle gelmesi için bunun yapılması lazım." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin son grup toplantısında Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyetin İmralı'ya gitmesi gerektiği çağrısını yinelemiş ve "Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP, böyle bir heyete katılmaya hazırdır." ifadelerini kullanmıştı.
Bahçeli'nin açıklamalarına DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan destek geldi. Doğan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına dair düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına da atıfta bulunarak şunları kaydetti:
"BU ÇAĞRILAR MESELENİN SİYASET ÜSTÜ BİR NOKTAYA TAŞINMASI GEREKTİĞİNİ GÖSTERİYOR"
"Sayın Bahçeli, defalarca 'Komisyon İmralı’ya gitmeli, Öcalan’ın görüşleri mutlaka dinlenmeli' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Taraflar dinlensin' ifadesini kullandı. Tüm bu çağrılar, meselenin siyaset üstü bir noktaya taşınması gerektiğini gösteriyor.
"ARTIK ÖCALAN'I DİNLEME ZAMANI"
Türkiye’nin normalleşmesi, hukuk devletine dönüşü ve toplumsal barışın tesisi, bu cesur adımların atılmasından geçiyor. Duyulmak istenen ses ve ihtiyaç duyulan ses de tam olarak bu. Yani şimdi artık Abdullah Öcalan'ı dinleme zamanı. Silahların devre dışı bırakılması, bunun kalıcı hâle gelmesi için bunun yapılması lazım”