Bahçeli’nin Demirtaş çıkışının ardından MHP’den bir açıklama daha! Tahliyeye giden yolu açıkladılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısı sonrası gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Bahçeli, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, "Sayın Selahattin Demirtaş hukuki yoldan sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye açısından hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin çıkışı siyasette geniş yankı uyandırırken, MHP’den ikinci bir açıklama da Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan geldi. Yıldız, gazeteci Zafer Şahin’e konuşarak Demirtaş’ın tahliyesi sürecine ilişkin önemli hukuki detaylar paylaştı.

"AİHM KARARI YERİNE GETİRİLMELİ"

Yıldız şunları söyledi:

"Türkiye'nin, hem AİHS’nin tarafı olması, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıması, hem de bu kabullere aykırı hareket edilmesi hukuken izah edilemez.

Türkiye 1954'te sözleşmeyi onaylamış, 1987'de de bireysel başvuru hakkını tanımış, Mahkemenin zorunlu yargı yetkisini ise 1990'da kabul etmiştir.

İdare, hukukun üstünlüğü ilkesinin ve hukuk devleti olmanın gereği olarak ulusal mahkeme kararını nasıl yerine getiriyorsa, aynı şekilde AİHM kararını da yerine getirmek durumundadır"

"1 GÜN KALA" DETAYINI HATIRLATTI

MHP’li Yıldız ayrıca, Türkiye’nin AİHM’nin Demirtaş kararına sürenin dolmasına bir gün kala itiraz ettiğini hatırlatarak "Panel ,Selahattin Demirtaş/Türkiye (no:4) kararının Büyük Daire'ye gönderilmesi talebini reddetti ve karar kesinleşti. Şimdi, İhlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır, dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir" dedi.