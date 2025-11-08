1999'dan bu yana sarsılmaz güç! Türk askeri Kosova'da devriyede

Mehmetçiğin Kosova genelindeki devriye faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Türk askerlerinin sahada görünür güven verici bir varlık sağlama ve durumsal farkındalığı artırma amacıyla devriyeler gerçekleştirdiği belirtilen paylaşımda, "Profesyonellik ile kararlılıkları sayesinde bölgesel istikrara katkıda bulunuyor ve Kosova'da yaşayan herkes için güvenli ve istikrarlı bir ortamın sürdürülmesini hedefleyen KFOR'un devam eden misyonunda kilit bir rol oynuyorlar" ifadesi kullanıldı.

TÜRK ASKERİ 1999'DAN BU YANA KOSOVA'DA GÖREV YAPIYOR

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri de 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.

Öte yandan Türkiye, KFOR'un komutasını 3 Ekim'den itibaren bir yıllığına devraldı.