1999'dan bu yana sarsılmaz güç! Türk askeri Kosova'da devriyede

1999'dan bu yana sarsılmaz güç! Türk askeri Kosova'da devriyede

- Güncelleme:
1999&#039;dan bu yana sarsılmaz güç! Türk askeri Kosova&#039;da devriyede
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

NATO, Mehmetçiğin Kosova genelindeki devriye faaliyetlerine ilişkin fotoğrafları paylaşarak Türk askerinin bölgesel istikrara katkısını vurguladı. Türkiye, 1999’dan bu yana görev yaptığı KFOR’un komutasını 3 Ekim itibarıyla bir yıllığına devraldı.

Mehmetçiğin Kosova genelindeki devriye faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

1999'dan bu yana sarsılmaz güç! Türk askeri Kosova'da devriyede - 1. Resim

Türk askerlerinin sahada görünür güven verici bir varlık sağlama ve durumsal farkındalığı artırma amacıyla devriyeler gerçekleştirdiği belirtilen paylaşımda, "Profesyonellik ile kararlılıkları sayesinde bölgesel istikrara katkıda bulunuyor ve Kosova'da yaşayan herkes için güvenli ve istikrarlı bir ortamın sürdürülmesini hedefleyen KFOR'un devam eden misyonunda kilit bir rol oynuyorlar" ifadesi kullanıldı.

TÜRK ASKERİ 1999'DAN BU YANA KOSOVA'DA GÖREV YAPIYOR

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 33 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri de 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.

Öte yandan Türkiye, KFOR'un komutasını 3 Ekim'den itibaren bir yıllığına devraldı.

1999'dan bu yana sarsılmaz güç! Türk askeri Kosova'da devriyede - 2. Resim

1999'dan bu yana sarsılmaz güç! Türk askeri Kosova'da devriyede - 3. Resim

