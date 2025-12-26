Konya’da anlaşmazlık yaşadığı müvekkilinin evini yakarak mala zarar verme suçlamasıyla tutuklanan avukat ve arkadaşı yeniden hakim karşısına çıktı. Bilirkişi raporunda şüphelilerin yangını kasten çıkardıkları, binadakilerin can ve mal güvenliklerinin tehlikeye attıkları belirtildi. Mahkeme, 2 şüphelinin 2 yıl olan hapis cezasını 'iyi hal' indirimi uygulayarak 1 yıl 8 aya düşürdü.

Konya’nın Meram ilçesinde 3 katlı bir apartmanın giriş katındaki bir dairede yangın çıkmış, polis, yangının kundaklama sonucu meydana geldiğini belirlemişti. Kundaklamayı gerçekleştiren şüphelilerin olay yerinden kaçtığı aracı tespit eden ekipler, araçta Konya Barosuna kayıtlı avukat Erdoğan Varım ve Emir İner’in olduğunu belirlemişti.

Konya’da kundaklama şüphesiyle tutuklanan avukata ‘iyi hal’ indirimi! Cezası 2 ay düştü

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Avukat Erdoğan Varım ile arkadaşı Emir İner gözaltına alınmış, avukat kundaklanan evde oturan Suriye uyruklu Mustafa Igeydi ile dosya getirmesi karşılığında komisyon vererek anlaştığını, son zamanlarda dosya ücreti nedeniyle aralarında tartışma çıktığını söylemiş, kundaklama iddiasını reddetmişti. Erdoğan Varım ve Emir İner çıkarıldıkları mahkemece 'mala zarar verme' suçundan tutuklanmıştı.

9'AR YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Erdoğan Varım ve Emir İner hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle mala zarar verme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

“KIVILCIMDAN YANGIN ÇIKMIŞ OLABİLİR”

İddianamede avukatın şu ifadesine yer verildi: Mustafa Igeydi ile daha önce farklı müvekkiller aracılığıyla tanıştım. Zamanla Mustafa Igeydi ile aramız bozuldu. Olay günü arkadaşım Emir ile alkol aldık. Daha sonra Mustafa'yı yakalatmak için onun evine gittik. Adrese ulaştığımızda ışıklar yanmıyordu. Pencereden evin içine baktığımda kimsenin olmadığını fark ettim. O anlık sinirle cebimde bulunan cam şişedeki dezenfektanı içeriye fırlattım. Ağzımdaki sigaradan düşen kıvılcım nedeniyle yangın çıkmış olabilir.

‘KASTEN ÇIKARILDI’ VURGUSU

İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, yangın sonrası evde oluşan hasar bedelinin şüpheliler tarafından giderilmediği, şüphelilerin yangını kasten çıkardıkları, binanın tahliye edildiği, binadakilerin can ve mal güvenliklerinin tehlikeye atıldığı belirtildi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Davada Avukat Erdoğan Varım ve arkadaşı Emir İner hakkında 2'şer yıl hapis cezası verildi. Verilen cezalar da 'iyi hal' indirimi uygulanarak 1 yıl 8 aya düşürüldü.

