Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ermeniler, Kars'ta kabusu yaşattı! Sınır hattında korku dolu anlar

Ermeniler, Kars'ta kabusu yaşattı! Sınır hattında korku dolu anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ermenilerin attığı havai fişek sınırda korkuya neden oldu. Çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü Kars'ın Süngüdere ilçesine kadar ulaştı. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle alevler saatler süren çalışmayla söndürüldü.

Kars'ta Ermenistan sınırında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İddiaya göre Ermenilerin havai fişek atması sonucu bölgede bulunan kuru ot ve çalılıklar alev alarak yanmaya başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen örtü yangını, Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Süngüdere köyüne kadar ulaştı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İKİ ÜLKE KENDİ BÖLGESİNDE ÇALIŞTI

Olay yerine gelen Akyaka Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, Ermeniler kendi bölgesinde, Süngüdere köylüleri de kendi köyleri sınırlarında traktörleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gönül Dağı nerede çekiliyor, çekim yerleri gerçek mi?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahramanmaraş'ta minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaKahramanmaraş'ta minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var18 yaşındaki genç "köyüme gidiyorum" dedikten sonra sırra kadem basmıştı! Cansız bedeni bulundu - 3. Sayfa"Köyüme gidiyorum" deyip ortadan kaybolmuştu!Aksaray’da inanılmaz olay: Anne ve baba avukat kızlarını taksi durağında rehin aldı - 3. SayfaAnne ve baba, kaçan avukat kızını kilitlediHuriye Helvacı'nın kızı konuştu, sesi titreyerek çağrı yaptı: Annemin kaybolduğunu internetten öğrendim - 3. SayfaHuriye Helvacı ile oğlu Osman nerede?Camide feci son: Kadın tuvaletinde erkek cesedi bulundu - 3. SayfaCamide feci son: Kadın tuvaletinde erkek cesedi bulunduAntalya’da şüpheli ölüm! 30 yaşındaki gencin cesedi odasında bulundu - 3. SayfaAntalya’da şüpheli ölüm! 30 yaşındaki gencin cesedi odasında bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...