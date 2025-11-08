Ermeniler, Kars'ta kabusu yaşattı! Sınır hattında korku dolu anlar

Kars'ta Ermenistan sınırında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. İddiaya göre Ermenilerin havai fişek atması sonucu bölgede bulunan kuru ot ve çalılıklar alev alarak yanmaya başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen örtü yangını, Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Süngüdere köyüne kadar ulaştı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

İKİ ÜLKE KENDİ BÖLGESİNDE ÇALIŞTI

Olay yerine gelen Akyaka Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, Ermeniler kendi bölgesinde, Süngüdere köylüleri de kendi köyleri sınırlarında traktörleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



