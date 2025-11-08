Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Camide feci son: Kadın tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Camide feci son: Kadın tuvaletinde erkek cesedi bulundu

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa Mudanya’da bir caminin tuvaletinde, yaklaşık 30 yaşlarında bir erkek ölü bulundu. İlk incelemelerde kusma kalıntılarına rastlandı. Kimliği belirlenemeyen kişinin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, cami temizlik görevlisi sabah saat 09.00 sıralarında kadınlar tuvaletini temizlemek için girmek istediğinde kapının açılmadığını fark etti.

Camide feci son: Kadın tuvaletinde erkek cesedi bulundu - 1. Resim

 Durumdan şüphelenen görevli, merdiven yardımıyla havalandırmadan içeri baktığında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. 

Camide feci son: Kadın tuvaletinde erkek cesedi bulundu - 2. Resim

ZEHİRLENME İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay yerine hemen 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelerde, tuvalet içinde ve şahsın yakınında kusma kalıntıları tespit edilirken, yetkililer ölüm nedeninin zehirlenme olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Camide feci son: Kadın tuvaletinde erkek cesedi bulundu - 3. Resim

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Yaklaşık 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenaze otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Camide feci son: Kadın tuvaletinde erkek cesedi bulundu - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
