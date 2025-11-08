Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gaziosmanpaşa’da kanlı kavga: Torununun arkadaşı dedenin canına kıydı

Gaziosmanpaşa’da kanlı kavga: Torununun arkadaşı dedenin canına kıydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziosmanpaşa’da kanlı kavga: Torununun arkadaşı dedenin canına kıydı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da, 13 yaşındaki Y.K. ile 16 yaşındaki arkadaşı A.M. arasında iddiaya göre ‘yan bakma’ yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K., silah kullanarak A.M.’yi yaralarken, olaya müdahale etmeye çalışan dedesi Servet M. hayatını kaybetti. Yakalanan ve daha önce 9 suç kaydı bulunan 13 yaşındaki çocuk, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 2 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Hamam Caddesi'nde meydana geldi. 

TARTIŞMAYI AYIRMAK İSTEMİŞTİ

Edinilen bilgiye göre, Y.K., yan bakma sebebiyle A.M. ile arasında sözlü tartışma başladı. Kavgaya dönüşen tartışmayı ayırmak isteyen A.M.'nin dedesi Servet M. (59), olay yerine geldi. Bu sırada Y.K., önce bıçak çekti, ardından silahla 4 el ateş açtı.

DEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların isabet ettiği Servet M. ağır yaralanırken, torunu A.M. de bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Servet M. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

13 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ FATİH'TE YAKALANDI

Olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheli Y.K., Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla Fatih'te yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Çocuk Cezaevi'ne gönderildi.

KOMŞU DETAYLARI ANLATTI: ARKASINI DÖNDÜKLERİ ESNADA SİLAHI ÇEKMİŞ

Ölen kişiyi tanıyan çevre sakini Ahmet Tuncer Yıldız, "Bu dedenin torunu buradan geçerken çocuklarla münakaşa etmişler. Münakaşa edince de gitmiş dedesine demiş ki böyle oldu. Dede de ‘gel oğlum onlarla görüşelim’ demiş. Dede torunuyla gidip görüşmüşler. Tam arkasını döndükleri esnada silahı çekmiş, hem Kadir’e vurmuş hem de torununa vurmuş. Kadir’i öldürdü, torununu yaraladı. Ben o saatte yan taraftaki kahvedeydim. Silah sesi duyduk, koştuk ama Kadir yerde yatıyordu. Kadir hastaneye götürüldü. Sonradan vefat ettiğini duyduk. Torununun durumu iyiymiş, bacağından yaralanmış" şeklinde konuştu.

Öte yandan, 13 yaşındaki Y.K.’nın 9 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kasımpaşa - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için nefesler tutulduBilim tarihine adını yazdırmıştı! DNA’nın keşfine imza atan James Watson öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şanlıurfa'da feci olay! Üzerine pamuk dökülen genç nefessiz kalarak öldü - 3. SayfaÜzerine pamuk döküldü, nefessiz kalarak öldüBakırköy'de korkunç olay! İş insanını sokak ortasında darbetti - 3. SayfaBakırköy'de korkunç olay! İş insanını sokak ortasında darbettiOtomobil  yayaların arasına daldı! Yaralılar var - 3. SayfaOtomobil  yayaların arasına daldı! Yaralılar var6 kişiye mezar oldu! Kocaeli'deki facianın yaşandığı parfüm tesisinin içi görüntülendi - 3. Sayfa6 kişiye mezar olan tesis görüntülendi18 milyonluk araç alev aldı, iş insanı ölümden döndü! Markadan şoke eden cevap geldi - 3. Sayfaİş insanı 18 milyonluk aracında ölümden döndüMinibüsle araç çarpıştı! 13'ü çocuk, çok sayıda yaralı var - 3. SayfaMinibüsle araç çarpıştı! 13'ü çocuk, çok sayıda yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...