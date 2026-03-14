Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu olağan başkanlık seçimine ilişkin, "Seçilen kim olursa olsun her ikisinin de iyi hizmetler vereceğine eminim" dedi.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen divan kurulu olağan başkanlık seçiminde 3 numaralı sandıkta oy veren Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN BAYRAM GÜNLERİ"

Yeni divan kurulu başkanını seçmek için toplandıklarını belirten Özbek, "Seçim günleri, Galatasaray'ın bayram günleri oluyor. 2026-2028 dönemi Galatasaray Kulübü'nün divan kurulu heyetini seçmek için oy kullandık. İnşallah Galatasaray, daha güzel günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olacaktır. Seçilen kim olursa olsun her ikisinin de Galatasaray'a iyi hizmetler vereceğine eminim. Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ADAYLARI AYNI SANDIKTA OY VERDİ

Galatasaray Kulübü'nün divan kurulu başkanlık seçiminde aday olan Aykutalp Derkan ile Cengiz Ergani, Dursun Özbek ile aynı sandıkta oy kullandı. Derkan ile Ergani, oyunu kullanırken seçimin Galatasaray için hayırlı olmasını diledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası